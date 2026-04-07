Graz99ers: Meisterfeier mit Lamborghini und Jerich-LKW?

4:0 gegen den VSV, 4:0 gegen Fehervar AV19.

Die Graz99ers sind in eindrucksvoller Manier ins Finale der win2day ICE Hockey League eingezogen und haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Meistertitel vor Augen.

Vor zwei Jahren sah die Welt noch ganz anders aus. Damals schloss Graz den Grunddurchgang als abgeschlagenes Schlusslicht ab, Langzeit-Präsident Jochen Pildner-Steinburg nahm den Hut und übergab sein Amt an Herbert Jerich.

Der Unternehmer nahm viel Geld in die Hand, um zahlreiche Top-Spieler an die Mur zu lotsen. Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus im Vorjahr erhöhte Jerich das Budget nochmal.

Mit Erfolg: Der Grunddurchgang wurde gewonnen, das CHL-Ticket für die nächste Saison erobert und der österreichische Meistertitel ist den 99ers ebenfalls schon sicher.

"Ich halte nichts von der Haltung, irgendetwas zu verschreien"

Nun steht die Ära Jerich bereits vor der Krönung.

Der Final-Gegner steht noch nicht fest, lautet aller Voraussicht nach HC Pustertal. Die "Wölfe" liegen in der Best-of-seven-Serie gegen Olimpija Ljubljana 3:1 voran, können am Dienstagabend alles fix machen.

HC Pustertal - Olimpija Ljubljana ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Sollte erstmals seit dem ATSE 1978 wieder eine Grazer Mannschaft Eishockey-Meister werden, würde in der steirischen Landeshauptstadt eine große Party steigen. Jerich verriet gegenüber der "Krone", dass die Planungen für die Meisterfeier bereits im Gange seien.

"Ich halte nichts von der Haltung, irgendetwas zu verschreien. Wir stehen kurz vor dem großen Erfolg und setzen uns damit auseinander. Wenn wir Meister werden, wollen wir das feiern. Am Hauptplatz, am Rathausbalkon. Und mit einer Parade durch die Herrengasse mit Teambus, 99ers-Lamborghini und Jerich-LKW. Es soll eine Show werden, wie wir sie aus den USA kennen", erklärt der Unternehmer.

Nachsatz: "Aber zuerst müssen wir jetzt einmal den Sack in der Finalserie zumachen."