Aaron Ramsey beendet nach 20 Jahren seine Profikarriere. Das gibt der 35-Jährige am Dienstag auf Instagram bekannt.

"Es war keine leichte Entscheidung", schreibt der ehemalige Spieler des FC Arsenal. Dort stand er von 2008 bis 2019 unter Vertrag und kam dabei auf über 250 Einsätze. Er gewann mit dem Klub dreimal den FA Cup und zweimal den Super Cup.

Es folgten unter anderem Stationen bei Juventus Turin und den Glasgow Rangers. Zuletzt stand er in Mexiko für die UNAM Pumas am Feld, der Vertrag wurde jedoch im Oktober einvernehmlich aufgelöst. Seit diesem Zeitpunkt war Ramsey vereinslos.

Für Wales lief er in 82 Spielen auf, dabei erzielte er 21 Tore.