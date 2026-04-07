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Ex-Kombi-Star verletzt sich nach Karriereende schwer

In seiner aktiven Karriere blieb der Wintersportler von schwereren Verletzungen verschont. Frisch im Ruhestand holte ihn nun der Verletzungsteufel ein.

Ex-Kombi-Star verletzt sich nach Karriereende schwer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nicht den gewünschten Start in den Ruhestand erlebt der ehemalige Nordische Kombinierer Johannes Rydzek.

Während seiner Laufbahn als Aktiver blieb der mehrfache Weltmeister von schwereren Verletzungen verschont, jetzt hat es ihn in seinem ersten Frühling nach dem Ende seiner Karriere erwischt. Die Diagnose: Kreuzbandriss nach einem Sturz beim Skifahren.

"Manchmal kommt es anders, als man denkt. Viele Pläne hatte ich nach meinem Karriereende, aber das Leben hatte wohl andere. Nachdem ich als Aktiver zum Glück von schweren Verletzungen verschont geblieben bin, hat mein Knie einen unnötigen, aber auch spektakulären Sturz im Riesenslalom nicht überstanden. Deshalb gibt es am Mittwoch ein neues Kreuzband", schreibt er auf "Instagram".

Erst im März startete Rydzek bei den Weltcup-Bewerben in Oslo zum letzten Mal.

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

#19 - Fabian Rießle (Deutschland) - 9 Weltcupsiege
#19 - Fred Borre Lundberg (Norwegen) - 9 Weltcupsiege

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