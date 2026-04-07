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Heute 19:45 Uhr
NEWS
ICE-Halbfinale heute: HC Pustertal - Olimpija Ljubljana
Die Italiener können im fünften Spiel der Halbfinal-Serie alles klar machen. LIVE-Infos:
Auf wen treffen die Graz99ers im Finale der win2day ICE Hockey League?
Nachdem die Grazer alle ihre Halbfinal-Spiele gegen Fehervar gewinnen konnten, kämpfen der HC Pustertal und Olimpija Ljubljana noch um den letzten Finalplatz.
Die beiden Teams treffen am Dienstag (19:45 im LIVE-Ticker>>>) im fünften Halbfinal-Spiel der Serie aufeinander. Aktuell führen die Südtiroler mit 3:1, somit würden sie mit einem Heimsieg ins Finale einziehen.