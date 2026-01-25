Kraft über Prevc-Chaos: "So etwas habe ich noch nie erlebt"

"So etwas habe ich noch nie erlebt", bleibt Stefan Kraft nach dem Teambewerb bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf ein wenig fassungslos.

Im Abschlussbewerb der Großveranstaltung holt das rot-weiß-rote Quartett um Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner und Jan Hörl hinter Japan Silber. Bericht >>>

Lange hatte man zwischenzeitlich in Führung gelegen, im Finale gab man die Goldene erst beim letzten Springer ab. Für Manuel Fettner ist es dennoch "eine gewonnene Silbermedaille" und keine "verlorene Goldmedaille".

Youngster Stephan Embacher zeigte zwei starke Sprünge und stellte mit 233,5 Metern auch die Tageshöchstweite. "Es war cool. Wir haben einen richtig guten Job gemacht. Bei meiner ersten Skiflug-WM eine Medaille mitzunehmen, ist mega. Das freut mich voll. Mit meinen Sprüngen bin ich richtig zufrieden. Wir wussten, dass Japan gut ist. Sie haben einen brutal guten Job gemacht und verdient gewonnen", so Embacher beim "ORF".

"Das war kurios"

Für viel Chaos sorgten in diesem Bewerb die Slowenen. So konnte der Einzelweltmeister Domen Prevc seinen ersten Sprung nicht antreten, da sein Ski sich bei einer Kontrolle kurz vor seinem Flug verselbständigte und die Schanze hinunterrutschte - glücklicherweise ohne Verletzte.

Da Prevc nicht rechtzeitig seine Skier bereit hatte, durfte er seinen Sprung im ersten Durchgang nicht antreten. "Ich bin schon lange dabei, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Das war kurios", sagt Stefan Kraft.

"Die Situation war nicht geil", meint Jan Hörl, der unmittelbar nach Prevc hätte starten sollen.

Auch im Finale sorgte das slowenische Team für Tohuwabohu, als erst durchgegeben wurde, dass man sich vom Finale zurückziehe, Timi Zajc nach einigen Diskussionen dann aber doch an den Start ging.