Am Mittwoch steht in Sun Valley der letzte Riesentorlauf der Männer der Weltcup-Saison an (1. DG ab 16:30 Uhr/2. DG ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der übermächtige Schweizer Marco Odermatt hat die kleine Kristallkugel im Riesenslalom bereits sicher, führt souverän den Riesentorlauf-Weltcup an und kann nicht mehr eingeholt werden. Weltcup-Stand bei den Männern >>>

Beim letzten RTL in Hafjell konnte der Schweizer Loic Meillard vor Odermatt gewinnen. Dritter wurde Thomas Tumler (SUI).

Stefan Brennsteiner beendete das Rennen auf Rang sechs und war somit bester Österreicher. In Sun Valley will der Salzburger wieder das Stockerl attackieren. Neben ihm starten aus rot-weiß-roter Sicht auch noch Marco Schwarz, Patrick Feurstein und Raphael Haaser.

