Beim Riesentorlauf in Hafjell machte Manuel Feller seine Ankündigung wahr und beendete seine Karriere in dieser Disziplin.

Dabei ließ er sich allerdings eine Hintertür für vereinzelte Starts offen und nur wenige Tage später liebäugelt er auch schon damit, selbige zu nützen.

Wenn die Punkte passen

Im Gespräch mit der "Tiroler Tageszeitung" relativiert er seine Aussagen vom Wochenende. Wenn es "von den FIS-Punkten her" passe und er mit einer Nummer "um die 35" starten könne, "dann wäre ich beim Auftakt (in die nächste Saison, Anm.) in Sölden schon gerne dabei", so Feller.

Ein wichtiger Punkt für den von immer wieder Rückenproblemen geplagten ÖSV-Athleten ist in diesem Zusammenhang, dass mit einem endgültigen RTL-Aus auch ein Wechsel der Trainingsgruppe samt Phyiso-Team einhergehen würde.

Weitere Starts im "Riesen" sind also im Bereich des möglichen, wenngleich der Slalom klar Priorität genießt.