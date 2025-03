Entscheidung fix! Feller beendet Riesentorlauf-Karriere

presented by

Manuel Feller beendet seine RTL-Karriere!

Noch während des Rennens in Hafjell kündigt der Tiroler beim "ORF-Interview" an, seine Karriere im Riesentorlauf zu beenden.

"Es war nicht anders, als im 1. DG. Schon ein Kampf von oben bis unten. Und natürlich kommt dann im Ziel der volle Hammer. Das hab' ich schon im vorhinein gewusst. Ich sehe es mal so: Ein letzter Punkt zum Abschluss meiner Riesentorlauf-Karriere. Es war eh schon ein bisschen eine Frage der Zeit, wann es so weit ist. Ich wäre schon noch gern bei Olympia gefahren als Abschluss, das war der eigentliche Plan", so Feller.

Abschluss-Rennen möglich

Bereits beim letzten Riesentorlauf machte der 32-Jährige erste Andeutungen über ein mögliches Ende seiner Riesentorlauf-Karriere. Die Tatsache, dass er nicht mehr unter den ersten 30 ist, hat nun den Ausschlag gegeben.

"Wenn ich nächstes Jahr am Anfang der Saison über den Slalom über 500 Punkte erreiche, würde ich gerne noch ein gutes Rennen im RTL als Abschluss fahren. Sollte das nicht der Fall sein, wird das heute mein letzter Riesenslalom sein. Ich habe sehr viele schöne Erfolge feiern dürfen, aber irgendwann geht halt alles zu Ende. Gefallen ist die Entscheidung in dem Sinne, dass ich nicht mehr unter den Top-30 bin und auch keine FIS-Punkte im RTL habe. Ich werde da sicher nicht mit Startnummer 50 herumgurken."

Insgesamt stand der Tiroler siebenmal auf dem RTL-Stockerl. "Ich habe alles probiert, damit ich mich noch irgendwie unter den Top-25 erhalte. Aber in dieser Situation ist das jetzt einfach nicht gegangen. Von daher ist die Entscheidung nicht von meiner Seite gefallen, sondern eher aufgrund der Situation", so Feller.

