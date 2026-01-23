Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel - Babinsky am Stockerl

Back-to-back-Triumph für Marco Odermatt!

Zweiter Kitzbühel-Sieg von Odermatt

Der Schweizer Weltcup-Dominator gewinnt wie auch im Vorjahr den Super-G von Kitzbühel. Nur drei Hundertstel fehlen seinem Landsmann Franjo Von Allmen am Ende auf den Tagessieg.

Babinsky wieder am Podest

Dritter wird Stefan Babinsky mit einer ambitionierten Fahrt. Dem Zweiten des Wengen-Super-Gs fehlen am Ende nur 0,25 Sekunden auf seinen Premierensieg in Kitzbühel.

Vize-Weltmeister Raphael Haaser verpasst um acht Hundertstel das Stockerl und wird Vierter (+0,35).

Kriechmayr auf Rang sieben

Die restlichen Österreicher verpassen Top-Ergebnisse. Vincent Kriechmayr fährt immerhin als Siebter unter die Top 10 (+0,44). Daniel Hemetsberger (17.), Marco Schwarz (25.), Lukas Feurstein (33.), Vincent Wieser (34.) und Manuel Traninger (35.) sind zurück.

Weltcup-Debütant Fabian Bachler fährt auf Rang 45. Andreas Ploier scheidet aus.

Generell sind die Läufer bei traumhaften Bedingungen sehr eng beisammen. Schwarz liegt als 25. nur 0,99 Sekunden hinter Sieger Odermatt.