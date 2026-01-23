Rund 40.000 Fans werden für Nachtrennen in Schladming erwartet

Während der Ski-Zirkus am Wochenende in Kitzbühel gastiert, laufen im obersteirischen Schladming die letzten Vorbereitungen für die beiden Weltcup-Nachtrennen der Männer am Dienstag und Mittwoch.

Das Rote Kreuz rechnet mit zusammen rund 40.000 Fans und wird an beiden Tagen mit jeweils mehr als 80 Rettungskräften im Einsatz sein. Die Polizei wird sogar mehrere hundert Beamtinnen und Beamten auf ihre Posten schicken, um für Sicherheit zu sorgen, hieß es am Freitag.

Bei Siegmund Schnabl, Bezirkspolizeikommandant von Liezen, werden als Einsatzkommandant die Fäden zusammenlaufen. Für das Sportgroßereignis wird ein über Jahrzehnte erprobtes Verkehrskonzept angewendet, um Stau so gut es geht zu verhindern.

Busse und Pkw werden sowohl aus dem Westen als auch aus dem Osten kommend schon vor der Planai-Stadt auf ausgewiesene Parkflächen abgeleitet. Fans haben von dort dann noch ein paar Minuten Fußmarsch zum Zielhang zu absolvieren. Teilweise sind auch Shuttle-Busse im Einsatz.

Öffi-Anreise wird empfohlen

Wer mit ÖBB-Zügen anreist, hat ebenfalls nur ein paar Minuten Fußweg vom Bahnhof zum Planai-Stadion hinter sich zu bringen.

Die Polizei empfiehlt, möglichst frühzeitig anzureisen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und die Beschilderungen sowie die Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu beachten. Verkehrsbedingte Verzögerungen rund um das Veranstaltungsgelände seien trotz aller Planung nicht ausgeschlossen.

Das Rote Kreuz wird mit rund 80 Rettungssanitäterinnen und -sanitätern, drei Notärzten und sieben Rettungswagen pro Tag bereitstehen. Vier eigens eingerichtete Sanitätshilfsstellen sowie eine mobile Leitstelle sorgen dafür, dass bei Bedarf schnelle Hilfe verfügbar ist.

Doch trotz jahrelanger Erfahrung meinte Rotkreuz-Einsatzleiter Norbert Pichler: "Auch wenn wir in den vergangenen Jahren wertvolle Erkenntnisse gewonnen haben, gleicht kein Jahr dem anderen." Jeder Gast trage selbst zur Sicherheit bei: warme Kleidung sowie ausreichend Essen und Getränke können Unterkühlungen verhindern. Rutsch- und wetterfeste Schuhe werden dringend empfohlen.

Tickets noch erhältlich

Laut dem Veranstalter sind für beide Rennen - den Riesentorlauf am Dienstag und den Slalom am Mittwoch - noch Tickets erhältlich.

Der Flutlicht-Slalom-Klassiker dürfte laut den Organisatoren wieder vor einem ausverkauften Stadion stattfinden.