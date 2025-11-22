Der Alpine Skiweltcup kommt erstmals in dieser Saison nach Österreich.

In Gurgl findet nach Levi der zweite Herren-Slalom statt. Ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Braathen feierte Auftaktsieg

Lucas Pinheiro Braathen konnte letztes Wochenende in Levi den ersten Weltcupsieg für Brasilien holen. Er gewann vor dem Franzosen Clement Noel und dem Überraschungsdritten Eduard Hallberg, der in seinem Heimrennen zu seinem ersten Weltcup-Podestplatz fuhr.

Für die ÖSV-Fahrer blieb zum Teil noch Luft nach oben. Michael Matt wurde mit +1:31 Sekunden Neunter, dahinter landeten Fabio Gstrein und Manuel Feller. Marco Schwarz (19.) und Johannes Strolz (24.) komplettierten die Österreicher in den Top 30.

Bei ihrem Heimrennen soll nun noch eine Steigerung her: "Unsere Erwartung ist es, einen Schritt weiter zu machen", so der ÖSV-Alpinchef Christian Mitter.

Startzeiten & Programm