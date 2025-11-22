NEWS

Ski LIVE - Slalom der Männer in Gurgl

Der Skiweltcup macht in Österreich Halt. In Gurgl findet der zweite Slalom der Männer der Saison statt. Infos und Ergebnisse JETZT LIVE:

Ski LIVE - Slalom der Männer in Gurgl
Der Alpine Skiweltcup kommt erstmals in dieser Saison nach Österreich.

In Gurgl findet nach Levi der zweite Herren-Slalom statt. Ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Braathen feierte Auftaktsieg

Lucas Pinheiro Braathen konnte letztes Wochenende in Levi den ersten Weltcupsieg für Brasilien holen. Er gewann vor dem Franzosen Clement Noel und dem Überraschungsdritten Eduard Hallberg, der in seinem Heimrennen zu seinem ersten Weltcup-Podestplatz fuhr.

Für die ÖSV-Fahrer blieb zum Teil noch Luft nach oben. Michael Matt wurde mit +1:31 Sekunden Neunter, dahinter landeten Fabio Gstrein und Manuel Feller. Marco Schwarz (19.) und Johannes Strolz (24.) komplettierten die Österreicher in den Top 30.

Bei ihrem Heimrennen soll nun noch eine Steigerung her: "Unsere Erwartung ist es, einen Schritt weiter zu machen", so der ÖSV-Alpinchef Christian Mitter.

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 10:30 Uhr

  • Finale: ab 13:30 Uhr

Der Männer-Slalom in Gurgl im LIVE-Ticker:

Ski-Weltcup in Gurgl: TV-Übertragung & Livestream

Die Startliste für den Männer-Slalom in Gurgl

Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms

Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms

Erstes Podium für jungen Vorarlberger im Europacup

Erstes Podium für jungen Vorarlberger im Europacup

"Müssen zulegen" - ÖSV-Slalom-Asse mit Ansage vor Gurgl

"Müssen zulegen" - ÖSV-Slalom-Asse mit Ansage vor Gurgl

Mitmachen! Das Tippspiel zur Ski-Saison

Mitmachen! Das Tippspiel zur Ski-Saison

