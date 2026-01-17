NEWS

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Die Siegerliste der Lauberhornrennen ist lange. Ein Schweizer ist der Rekordsieger in Wengen. Die erfolgreichsten Läufer am Lauberhorn - Statistik.

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen Foto: © GEPA
Die Lauberhornrennen sind gemeinsam mit den Hahnenkammrennen die großen Klassiker im Ski-Weltcup.

Karl Molitor als Rekordsieger der Lauberhornrennen

Erstmals fanden 1930 Lauberhornrennen statt. Seit 1967 ist Wengen klarerweise fixer Bestandteil des Ski-Weltcups. Dementsprechend gibt es auch zwei Statistiken in Sachen Rekordsieger. Vor und nach Einführung des Weltcups.

Erfolgreichster Läufer der Lauborn-Geschichte ist Karl Molitor. Der Schweizer gewann in der Vor-Weltcupzeit insgesamt elf Mal – sechs Erfolge feierte in der Abfahrt.

Marco Odermatt verewigt sich ebenfalls in der Wengen-Geschichte. Als erster Fahrer in der Weltcupgeschichte (seit 1967) gewinnt er die Wengen-Abfahrt vier Mal - Rekord.

Rekordsieger der Lauberhornrennen seit 1930

Läufer

Siege

1.

Karl Molitor (SUI)

11

2.

Heinz von Allmen (SUI)

7

3.

Ivica Kostelić (CRO)

6

Marc Girardelli (LUX)

6

Karl Schranz (AUT)

6

Guy Périllat (FRA)

6

7.

Marco Odermatt (SUI)

5

Benjamin Raich (AUT)

5

Toni Sailer (AUT)

5

Andreas Molterer (AUT)

5

11.

Franz Klammer (AUT)

4

Othmar Schneider (AUT)

4

Marcel von Allmen (SUI)

4

Fritz Steuri (SUI)

4

Kostelic und Girardelli die Rekordhalter im Weltcup

Seit Einführung des Weltcups im Jahr 1967 Ivica Kostelic und Marc Girardelli mit jeweils sechs Siegen die Rekordhalter in Wengen. Der Kroate gewann vier Slaloms und zwei Mal die Kombination.

Bei Marc Girardelli spiegelt sich sein Allrounder-Können wider: 2 Siege in der Abfahrt, 2 Siege in der Kombi und je einer in Super-G und Slalom.

Marco Odermatt reiht sich hier bereits dahinter ein. Mit seinem insgesamt 5. Wengen-Sieg zieht er mit Benjamin Raich gleich. In der Abfahrt ist der Schweizer Ausnahmekönner seit 2026 alleiniger Rekordhalter. Er feiert seinen vierten Sieg in Folge in Wengen - und lässt damit die bisherigen Rekordhalter Beat Feuz (SUI) und Franz Klammer (AUT) hinter sich.

Raich ist Österreichs erfolgreichster Mann bei den Lauberhornrennen

Erfolgreichster Österreicher ist Benjamin Raich, der drei Mal im Slalom und zwei Mal in der Kombi gewinnen konnte.

Klammer kann neben seinen drei Abfahrtssiegen noch einen Kombi-Sieg aufweisen.

Rekordsieger Wengen seit Weltcup-Einführung 1967

Nation

Siege

DH

SG

SL

KB

Top3

Österreich

34

18

-

10

6

102

Schweiz

28

16

2

2

8

81

Norwegen

15

4

1

6

4

44

Frankreich

14

2

1

7

3

34

Italien

10

4

1

4

1

40

USA

8

4

-

1

2

19

Deutschland

6

1

-

5

-

19

Kroatien

6

-

-

4

2

14

Luxemburg

6

2

1

1

2

8

Schweden

3

-

-

3

-

11

Slowenien

3

-

-

3

-

9

Kanada

1

1

-

-

-

8

