Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Läufer
Siege
1.
Karl Molitor (SUI)
11
2.
Heinz von Allmen (SUI)
7
3.
Ivica Kostelić (CRO)
6
Marc Girardelli (LUX)
6
Karl Schranz (AUT)
6
Guy Périllat (FRA)
6
7.
Marco Odermatt (SUI)
5
Benjamin Raich (AUT)
5
Toni Sailer (AUT)
5
Andreas Molterer (AUT)
5
11.
Franz Klammer (AUT)
4
Othmar Schneider (AUT)
4
Marcel von Allmen (SUI)
4
Fritz Steuri (SUI)
4
Kostelic und Girardelli die Rekordhalter im Weltcup
Seit Einführung des Weltcups im Jahr 1967 Ivica Kostelic und Marc Girardelli mit jeweils sechs Siegen die Rekordhalter in Wengen. Der Kroate gewann vier Slaloms und zwei Mal die Kombination.
Bei Marc Girardelli spiegelt sich sein Allrounder-Können wider: 2 Siege in der Abfahrt, 2 Siege in der Kombi und je einer in Super-G und Slalom.
Marco Odermatt reiht sich hier bereits dahinter ein. Mit seinem insgesamt 5. Wengen-Sieg zieht er mit Benjamin Raich gleich. In der Abfahrt ist der Schweizer Ausnahmekönner seit 2026 alleiniger Rekordhalter. Er feiert seinen vierten Sieg in Folge in Wengen - und lässt damit die bisherigen Rekordhalter Beat Feuz (SUI) und Franz Klammer (AUT) hinter sich.
Raich ist Österreichs erfolgreichster Mann bei den Lauberhornrennen
Erfolgreichster Österreicher ist Benjamin Raich, der drei Mal im Slalom und zwei Mal in der Kombi gewinnen konnte.
Klammer kann neben seinen drei Abfahrtssiegen noch einen Kombi-Sieg aufweisen.
Rekordsieger Wengen seit Weltcup-Einführung 1967
Nation
Siege
DH
SG
SL
KB
Top3
Österreich
34
18
-
10
6
102
Schweiz
28
16
2
2
8
81
Norwegen
15
4
1
6
4
44
Frankreich
14
2
1
7
3
34
Italien
10
4
1
4
1
40
USA
8
4
-
1
2
19
Deutschland
6
1
-
5
-
19
Kroatien
6
-
-
4
2
14
Luxemburg
6
2
1
1
2
8
Schweden
3
-
-
3
-
11
Slowenien
3
-
-
3
-
9
Kanada
1
1
-
-
-
8