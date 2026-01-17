Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Die Lauberhornrennen sind gemeinsam mit den Hahnenkammrennen die großen Klassiker im Ski-Weltcup.

Karl Molitor als Rekordsieger der Lauberhornrennen

Erstmals fanden 1930 Lauberhornrennen statt. Seit 1967 ist Wengen klarerweise fixer Bestandteil des Ski-Weltcups. Dementsprechend gibt es auch zwei Statistiken in Sachen Rekordsieger. Vor und nach Einführung des Weltcups.

Erfolgreichster Läufer der Lauborn-Geschichte ist Karl Molitor. Der Schweizer gewann in der Vor-Weltcupzeit insgesamt elf Mal – sechs Erfolge feierte in der Abfahrt.

Marco Odermatt verewigt sich ebenfalls in der Wengen-Geschichte. Als erster Fahrer in der Weltcupgeschichte (seit 1967) gewinnt er die Wengen-Abfahrt vier Mal - Rekord.

Rekordsieger der Lauberhornrennen seit 1930