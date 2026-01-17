Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Die Ski-Geschichte ist wieder um ein Kapitel reicher!

Marco Odermatt hat es tatsächlich geschafft: Mit einer Machtdemonstration feierte der Schweizer heute seinen vierten Abfahrtssieg in Wengen. Damit steht er nun allein an der Spitze der Weltcup-Historie am Lauberhorn.

Odermatt zieht an Klammer und Feuz vorbei

Seit der Einführung des Weltcups im Jahr 1967 gab es viele große Namen am Lauberhorn, doch keiner war in der Abfahrt so erfolgreich wie Odermatt.

Mit seinem vierten Erfolg (nach dem Double 2024 und dem Sieg 2025) ließ er die bisherigen Co-Rekordhalter Franz Klammer und Beat Feuz hinter sich.