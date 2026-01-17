Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Siege
Fahrer
Nation
Jahre
4
Marco Odermatt
SUI
2024 (2x), 2025, 2026
3
Beat Feuz
SUI
2012, 2018, 2020
3
Franz Klammer
AUT
1975, 1976, 1977
2
Stephan Eberharter
AUT
2002, 2003
2
Bode Miller
USA
2007, 2008
2
Marc Girardelli
LUX
1989 (2x)
2
Kristian Ghedina
ITA
1995, 1997
2
Aleksander Aamodt Kilde
NOR
2022, 2023
Besonders beeindruckend: Odermatt brauchte nur drei Jahre, um diese Marke zu erreichen, während die Legenden Klammer und Feuz ihre Siege über einen längeren Zeitraum verteilten.
Der ewige Rekord: Karl Molitor bleibt die Nummer 1
Blickt man auf die gesamte Geschichte der Lauberhornrennen seit 1930, thront jedoch weiterhin ein anderer Schweizer ganz oben. In der Vor-Weltcupzeit war Karl Molitor das Maß aller Dinge. Der Wengener Lokalmatador nutzte seinen Heimvorteil perfekt aus und sammelte Siege wie kein Zweiter.
Karl Molitors Fabelbilanz am Lauberhorn:
11 Siege insgesamt (Rekord der Lauberhorn-Geschichte)
6 Abfahrtssiege (1939, 1940, 1942, 1943, 1945, 1947)
Dazu kommen 3 Siege in der Kombination und 2 im Slalom.
Ob Marco Odermatt auch diese Marke von sechs Abfahrtssiegen noch knacken kann? Angesichts der Dominanz des Schweizers wäre es keine Überraschung, wenn dieser Allzeit-Rekord in den nächsten Jahren fällt.