Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Franz Klammer muss den Thron räumen! Marco Odermatt bricht den Wengen-Rekord! Alle Infos zum historischen Triumph am Lauberhorn hier.

Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen Foto: © GEPA
Die Ski-Geschichte ist wieder um ein Kapitel reicher!

Marco Odermatt hat es tatsächlich geschafft: Mit einer Machtdemonstration feierte der Schweizer heute seinen vierten Abfahrtssieg in Wengen. Damit steht er nun allein an der Spitze der Weltcup-Historie am Lauberhorn.

Odermatt zieht an Klammer und Feuz vorbei

Seit der Einführung des Weltcups im Jahr 1967 gab es viele große Namen am Lauberhorn, doch keiner war in der Abfahrt so erfolgreich wie Odermatt.

Mit seinem vierten Erfolg (nach dem Double 2024 und dem Sieg 2025) ließ er die bisherigen Co-Rekordhalter Franz Klammer und Beat Feuz hinter sich.

Siege

Fahrer 

Nation 

Jahre

4

Marco Odermatt

SUI

2024 (2x), 2025, 2026

3

Beat Feuz

SUI

2012, 2018, 2020

3

Franz Klammer

AUT

1975, 1976, 1977

2

Stephan Eberharter

AUT

2002, 2003

2

Bode Miller

USA

2007, 2008

2

Marc Girardelli

LUX  

1989 (2x)

2

Kristian Ghedina

ITA

1995, 1997

2

Aleksander Aamodt Kilde

NOR

2022, 2023

Besonders beeindruckend: Odermatt brauchte nur drei Jahre, um diese Marke zu erreichen, während die Legenden Klammer und Feuz ihre Siege über einen längeren Zeitraum verteilten.

Der ewige Rekord: Karl Molitor bleibt die Nummer 1

Blickt man auf die gesamte Geschichte der Lauberhornrennen seit 1930, thront jedoch weiterhin ein anderer Schweizer ganz oben. In der Vor-Weltcupzeit war Karl Molitor das Maß aller Dinge. Der Wengener Lokalmatador nutzte seinen Heimvorteil perfekt aus und sammelte Siege wie kein Zweiter.

Karl Molitors Fabelbilanz am Lauberhorn:

  • 11 Siege insgesamt (Rekord der Lauberhorn-Geschichte)

  • 6 Abfahrtssiege (1939, 1940, 1942, 1943, 1945, 1947)

  • Dazu kommen 3 Siege in der Kombination und 2 im Slalom.

Ob Marco Odermatt auch diese Marke von sechs Abfahrtssiegen noch knacken kann? Angesichts der Dominanz des Schweizers wäre es keine Überraschung, wenn dieser Allzeit-Rekord in den nächsten Jahren fällt.

Lauberhornabfahrt - das Sieger-Trio in Wengen 2026

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Lauberhornrennen 2026: Das Siegertrio in der Wengen-Abfahrt

Das Endergebnis der Lauberhorn-Abfahrt

1
Bravo Vinc! Kriechmayr in Wengen nur von Odermatt geschlagen

Ski LIVE - Abfahrt in Wengen: das Ergebnis

Alle Sieger der Lauberhornabfahrt in Wengen - Statistiken

Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

