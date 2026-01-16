Am Samstag geht ab 12:30 Uhr die Lauberhornabfahrt in Wengen über die Bühne. LIVE-Ticker >>>

Hemetsberger als erster Österreicher

Als Erster stürzt sich US-Mann Bryce Bennett aus dem Starthaus. Erster Österreicher wird Daniel Hemetsberger mit Nummer fünf sein, direkt danach geht Vincent Kriechmayr ins Rennen.

Auf ihn folgen drei Schweizer: Top-Favorit Marco Odermatt, Stefan Rogentin und Alexis Monney. Franjo von Allmen geht als 13. über die Strecke.

Babinsky hat Nummer 16

Freitags-Zweiter Stefan Babinsky startet als 16., der Sensationssieger im Super-G, Giovanni Franzoni, hat Nummer 28.

Die weiteren Österreicher: 31 Raphael Haaser, 32 Otmar Striedinger, 46 Stefan Rieser, 49 Andreas Ploier, 54 Manuel Traninger.