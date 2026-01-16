Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen
Nach dem Super-G am Freitag steht tags darauf in Wengen die Abfahrt an. Die wichtigsten Startnummern für den Klassiker am Lauberhorn.
Am Samstag geht ab 12:30 Uhr die Lauberhornabfahrt in Wengen über die Bühne. LIVE-Ticker >>>
Hemetsberger als erster Österreicher
Als Erster stürzt sich US-Mann Bryce Bennett aus dem Starthaus. Erster Österreicher wird Daniel Hemetsberger mit Nummer fünf sein, direkt danach geht Vincent Kriechmayr ins Rennen.
Auf ihn folgen drei Schweizer: Top-Favorit Marco Odermatt, Stefan Rogentin und Alexis Monney. Franjo von Allmen geht als 13. über die Strecke.
Babinsky hat Nummer 16
Freitags-Zweiter Stefan Babinsky startet als 16., der Sensationssieger im Super-G, Giovanni Franzoni, hat Nummer 28.
Die weiteren Österreicher: 31 Raphael Haaser, 32 Otmar Striedinger, 46 Stefan Rieser, 49 Andreas Ploier, 54 Manuel Traninger.