Podest-Chancen für Österreich beim Heimspiel im Ötztal!

Mit Manuel Feller (6., +0,43) und Fabio Gstrein (8., +0,64) liegen zwei Österreicher beim Slalom in Gurgl in Schlagdistanz zur Top-Drei.

Diese führt nach dem 1. Durchgang Atle Lie McGrath an. Der Norweger hat 17 Hundertsel Vorsprung auf die zwei Zweitplatzierten. Tanguy Nef und Eduard Hallberg liegen nämlich ex aequo auf Platz zwei. Der finnische Shooting-Star schaffte es bereits in Levi auf Podest.

Rueland überrascht mit hoher Startnummer

Mit Nummer 42 sorgt Simon Rueland für eine Positiv-Überraschung aus ÖSV-Sicht. Der Vorarlberger landet gleichauf mit Levi-Siger Lucas Braathen auf Platz elf (+0,73).

Mit Marco Schwarz (13. +0,81) hat ein weiterer Österreicher noch die Chance, in die Top-Ten zu gelangen

Dominik Raschner (+1.26) erhält als Ex-Aequo-25. eine frühe Nummer in Durchgang zwei. Noch früher geht Johannes Strolz (+1.45) in die Entscheidung. Der Buldenzer geht als 29. mit Startnummer zwei in den zweiten Durchgang.

Startzeiten & Programm

Finale: ab 13:30 Uhr

LIVE-Ticker: Alle Zwischenstände & das offizielle Ergebnis

Verfolge hier den gesamten Slalom LIVE: Wer zaubert Bestzeit in den Schnee? Wer scheidet aus? Wie lautet das offizielle Slalom-Ergebnis?