Die bisherigen Sieger in Gurgl
Nur eine Woche nach dem Slalom-Auftakt in Levi wartet mit dem „Diamant der Alpen“ in Gurgl das nächste Highlight. Für den ÖSV ist es eine Reise in die jüngere Vergangenheit mit gemischten Gefühlen:
2023: Legendärer ÖSV-Dreifachsieg: Manuel Feller triumphierte vor Marco Schwarz und Michael Matt
2024: Clement Noel triumphierte, bester Österreicher: Fabio Gstrein als Neunter
Den bisher einzigen Slalom der Saison in Levi gewann Lucas Pinheiro Braathen. Michael Matt landete als bester ÖSV-Läufer auf Rang 9.
