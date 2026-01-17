Großer Abfahrtssamstag im Weltcup! Heute kommen die Speed-Fans voll auf ihre Kosten.

Während die Männer am legendären Lauberhorn in Wengen um den prestigeträchtigsten Sieg des Jahres kämpfen, schlagen die Frauen beim Weltcup-Comeback in Tarvisio auf. Alle Zeiten & LIVE-Ticker>>>

Startzeiten und Programm:

10:45 Uhr - Abfahrt Frauen - Tarvisio (ITA) - LIVE>>>

12:30 Uhr - Abfahrt Männer - Wengen (SUI) - LIVE>>>

Damen: Holt Ortlieb den Sieg beim Italien-Comeback?

Nach 15 Jahren Pause kehrt der Damen-Weltcup nach Tarvisio zurück. Die Vorarlbergerin Nina Ortlieb hat in den Trainings mit einer Bestzeit und einem zweiten Rang bereits bewiesen, dass ihr die Piste im Friaul liegt.

Herren: Historische Chance für Odermatt am Lauberhorn

In Wengen blickt alles auf Marco Odermatt. Der Schweizer könnte mit einem weiteren Sieg zum alleinigen Rekordhalter am Lauberhorn aufsteigen (bisher gleichauf mit Klammer und Feuz). Doch die Konkurrenz ist gewaltig: Der Italiener Giovanni Franzoni dominierte die Trainings und siegte bereits im gestrigen Super-G. Der ÖSV hofft durch Vincent Kriechmayr auf den ersten Abfahrts-Podestplatz in Wengen seit 2022.

Weltcup-LIVE-Ticker: Alle Skirennen heute im Überblick

Verfolge hier beide Abfahrten im Minutentakt: Wer bändigt den Hundschopf? Wer krönt sich zur Königin von Tarvisio?

Die Ergebnisse der Abfahrten im LIVE-Ticker: