Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Ski heute LIVE: Abfahrt der Männer in Wengen & Frauen-Abfahrt in Tarvisio. Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand vom 17.1. hier.
Großer Abfahrtssamstag im Weltcup! Heute kommen die Speed-Fans voll auf ihre Kosten.
Während die Männer am legendären Lauberhorn in Wengen um den prestigeträchtigsten Sieg des Jahres kämpfen, schlagen die Frauen beim Weltcup-Comeback in Tarvisio auf. Alle Zeiten & LIVE-Ticker>>>
10:45 Uhr - Abfahrt Frauen - Tarvisio (ITA) - LIVE>>>
12:30 Uhr - Abfahrt Männer - Wengen (SUI) - LIVE>>>
Nach 15 Jahren Pause kehrt der Damen-Weltcup nach Tarvisio zurück. Die Vorarlbergerin Nina Ortlieb hat in den Trainings mit einer Bestzeit und einem zweiten Rang bereits bewiesen, dass ihr die Piste im Friaul liegt.
In Wengen blickt alles auf Marco Odermatt. Der Schweizer könnte mit einem weiteren Sieg zum alleinigen Rekordhalter am Lauberhorn aufsteigen (bisher gleichauf mit Klammer und Feuz). Doch die Konkurrenz ist gewaltig: Der Italiener Giovanni Franzoni dominierte die Trainings und siegte bereits im gestrigen Super-G. Der ÖSV hofft durch Vincent Kriechmayr auf den ersten Abfahrts-Podestplatz in Wengen seit 2022.
Verfolge hier beide Abfahrten im Minutentakt: Wer bändigt den Hundschopf? Wer krönt sich zur Königin von Tarvisio?
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
