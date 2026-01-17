Ski LIVE - Abfahrt in Wengen: das Ergebnis

Die ÖSV-Durststrecke in der Abfahrt ist beendet! Vincent Kriechmayr rast beim Klassiker am Lauberhorn auf den zweiten Platz und holt sein erstes Weltcup-Podest in der Königsdisziplin seit fast zwei Jahren.

Nur ein überragender Marco Odermatt war heute nicht zu biegen.

Kriechmayr meldet sich am Stockerl zurück

Vincent Kriechmayr sorgt für die rot-weiß-rote Erlösung in der Abfahrt. Mit einer starken Fahrt auf der längsten Strecke der Welt belegt der Oberösterreicher Rang zwei. Er muss sich lediglich dem Schweizer Lokalmatador Marco Odermatt geschlagen geben, der mit einem Vorsprung von 0,79 Sekunden eine eigene Liga für sich war. Das Podest komplettiert der Italiener Giovanni Franzoni (+0,90), der seine Topform aus Training und Super-G bestätigte.

Für Kriechmayr ist es das erste Abfahrts-Stockerl im Weltcup seit Februar 2024. Das war auch das letzte Mal überhaupt, dass ein Österreicher in einer Weltcup-Abfahrt am Podest gestanden ist!