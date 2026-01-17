Ski Alpin LIVE: Verkürzte Abfahrt der Männer am Lauberhorn

Die traditionsreiche Abfahrt der Männer in Wengen am Lauberhorn beginnt in Kürze (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Aufgrund des starken Windes wurde der Start auf den Hundschopf runter verlegt (Alle Infos >>>).

Die letzte Abfahrt Mitte Dezember in Gröden (ITA) konnte der weiterhin überragende Marco Odermatt (SUI) gewinnen. Zweiter wurde Teamkollege Franjo von Allmen (SUI) vor dem Italiener Dominik Paris.

Bester Österreicher wurde Stefan Babinsky auf Rang 14. Vincent Kriechmayr versemmelte seine Fahrt und beendete das Rennen nur auf Platz 24.

Im Gesamtweltcup führt Odermatt vor von Allmen und Paris, die wohl auch für Wengen die großen Favoriten sein werden. Dennoch haben der Zweite vom Super-G, Babinsky und Co. gute Möglichkeiten vorne mitzufahren.