Bravo Vinc! Kriechmayr in Wengen nur von Odermatt geschlagen

Vincent Kriechmayr holt sein erstes Weltcup-Abfahrts-Podest seit fast zwei Jahren!

In Wengen muss sich der ÖSV-Routinier nur Top-Star Marco Odermatt geschlagen geben - dies mit 0,79 Sekunden Rückstand dafür deutlich. Dritter wird Super-G-Überraschungssieger Giovanni Franzoni (+0,90).

Mit Daniel Hemetsberger schafft es ein weiterer ÖSV-Läufer in die Top Ten - der 34-Jährige landet auf Platz acht (+1,37).

Haaser in den Top 20

Für Kriechmayr und auch den ÖSV ist es das erste Abfahrts-Stockerl im Weltcup seit fast zwei Jahren, am 17. Februar 2024 holte er in Kvitfjell ebenso Rang zwei. Das bis heute letzte Mal auf einem Abfahrts-Podest stand Kriechmayr im Vorjahr bei der WM in Saalbach, wo er Silber holte.

Die weiteren Österreicher liegen außerhalb der Top 15: Raphael Haaser zeigt mit Nummer 31 einen passablen Lauf und landet auf Rang 19 (+1,94). Manuel Traninger verpasst als 31. die Weltcuppunkte nur knapp.

Der Zweite aus dem Super-G, ÖSV-Läufer Stefan Babinsky, erwischt heute nicht erneut einen solch guten Tag und landet nur auf Rang 33 (+2,54), direkt vor seinen Teamkollegen Otmar Striedinger (+2,61) und Stefan Rieser (+2,64).

Aufzeigen kann hingegen Altstar Christoph Innerhofer. Der 41-jährige Italiener rast mit Nummer 37 noch auf Platz zehn.