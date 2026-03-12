Kugel für Scheib? "Sie ist in einer privilegierten Situation"

LAOLA1: Dein Name taucht dieser Tage wieder öfter in den Medien auf. Julia Scheib könnte die erste österreichische RTL-Kugel-Gewinnerin seit dir werden. Was macht das mit dir?

Eva-Maria Brem: Ich freue mich in erster Linie für Julia und die Mannschaft. Ich fühle mich zwar ein bisschen geschmeichelt, wenn sich die Leute zurückerinnern, aber ich brauche das nicht. Es ist Julias großer Moment, die Aufmerksamkeit sollte ganz ihr und der Mannschaft gelten.

LAOLA1: Wie präsent ist dein Erfolg von damals noch?

Brem: Ich denke nicht jedes Mal daran, wenn ich an der Kugel vorbeigehe. Oft schaue ich wochenlang gar nicht hin. Aber ab und zu, so wie jetzt, erinnert man sich zurück. Prinzipiell lebe ich aber schon im Hier und Jetzt.

LAOLA1: Hat sich deine Karriere mit jener von Julia Scheib eigentlich überschnitten?

Brem: Ja, ich kenne sie noch als Teamkollegin. Ich glaube, wir sind noch eine oder zwei Saisonen gemeinsam gefahren.

LAOLA1: Hast du damals schon Potenzial bei Julia gesehen?

Brem: Das Potenzial haben wir alle gesehen, das war immer da. Aber um es ganz nach oben zu schaffen, um Weltcup-Siege zu feiern und um eine Kugel mitzufahren, gehört so viel mehr dazu. Ein schneller Schwung allein reicht nicht. Man muss langfristig fit sein, das Material muss passen und so weiter – es müssen so viele Faktoren zusammenstimmen. Die muss man sich auch zusammenbauen.

LAOLA1: Es macht den Eindruck, als hätte Julia Scheib in dieser Saison die Puzzlestücke erfolgreich zusammengebaut.

Brem: Material, Körper, Gesundheit – das sind alles Bereiche, die muss man der Reihe nach abarbeiten. Ich finde, Julia hat bei fast jedem Rennen eine gute Materialabstimmung. Man merkt das vor allem, wenn sie zwischen den Durchgängen etwas anpasst. Das braucht viel Erfahrung und einen guten Servicemann. Julia wirkt auf mich außerdem sehr gereift, erwachsen. Sie hat ja auch schwierige Zeiten erlebt. Das ist nicht einfach, gerade wenn das Potenzial so groß ist und man das Gefühl hat, man kann noch mehr. Das ist mental schon eine große Herausforderung. Ich finde, sie hat mittlerweile genug Erfahrung und kann alles wirklich gut einordnen.