Der neue Fahrplan für das Speed-Wochenende in Courchevel

Die vorletzte Saison-Abfahrt der Männer findet doch schon am kommenden Freitag (ab 11.00 im LIVE-Ticker) statt.

Wie die FIS und der Veranstalter in Absprache beschlossen haben, wird der Fahrplan für das Weltcup-Wochenende der Männer in Courchevel leicht verändert. Grund dafür ist die Wettervorhersage für das Wochenende, wonach die Bedingungen am Freitag am besten sein dürften.

Der erste Super-G wird also von Freitag auf Samstag (ab 11.00 im LIVE-Ticker) geschoben, damit die Abfahrt am Freitag stattfinden kann. Am Sonntag steigt, wie gehabt, der zweite Super-G (ab 10.45 im LIVE-Ticker).