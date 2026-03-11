NEWS

ÖSV-Star kratzt im ersten Courchevel-Training an der Bestzeit

Hinter Matthieu Bailet reiht sich Vincent Kriechmayr beim ersten Abfahrtstraining ein. Drei weitere Österreicher landen in den Top Ten.

ÖSV-Star kratzt im ersten Courchevel-Training an der Bestzeit Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Vincent Kriechmayr hat im ersten Training für die Weltcup-Speed-Bewerbe von Courchevel von Freitag bis Sonntag die zweitbeste Zeit markiert.

Der Oberösterreicher war am Mittwoch bei frühlingshaften Temperaturen in den französischen Alpen 0,17 Sekunden langsamer als der Franzose Matthieu Bailet. "Ich habe gleich versucht, etwas mehr Gas zu geben", sagt er. "Es war ganz o.k., aber man sollte das nicht überbewerten."

Chance im Super-G nur noch rechnerisch da

Kriechmayr hat im Super-G-Gesamtweltcup noch eine rechnerische Chance, Leader Marco Odermatt abzufangen. Für Freitag (11.00 Uhr) und Sonntag (10.45) ist jeweils ein Super-G angesetzt.

Die Abfahrt auf der WM-Strecke von 2023 soll am Samstag (11.00/alle live ORF 1) über die Bühne gehen. Odermatt könnte sich in Courchevel neben der kleinen Super-G-Kugel vorzeitig auch die Abfahrtswertung sowie zum fünften Mal die Gesamtwertung sichern. Am Mittwoch hielt sich der 28-Jährige mit einem Rückstand von 1,78 Sek. noch zurück.

Starke Mannschaftsleistung

Weiter vorne zu finden waren die Österreicher Marco Schwarz (5./+0,49), Stefan Babinsky (7./+0,72), Manuel Traninger (9./+0,86) und Daniel Hemetsberger (13./+1,24 Min.).

Die Piste sei trotz der warmen Temperaturen "sehr gut", berichtete Schwarz. "Ab der Mittelstation schmiert es in gewissen Passagen. Aber ich bin überzeugt, dass es coole, faire Rennen werden."

