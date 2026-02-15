Ski LIVE - Riesentorlauf der Frauen: Das aktuelle Ergebnis

Heute geht es im Riesentorlauf der Frauen um alles. Während große Namen der Vergangenheit erneut nach Edelmetall greifen, blickt ganz Österreich auf eine junge Steirerin: Schafft Julia Scheib das Historische? LIVE-Ticker>>>

Julia Scheib: Die Gejagte bei der Olympia-Premiere

Mit der Empfehlung von vier Saisonsiegen reist Julia Scheib als die große Top-Favoritin nach Cortina. Obwohl es für sie das allererste Rennen im Zeichen der fünf Ringe ist, lastet der Erwartungsdruck auf ihren Schultern.

Die Mission ist klar: Österreich wartet noch immer auf das erste Olympia-Gold im Riesentorlauf der Frauen – bricht Scheib heute diesen Bann? Alle Olympiasiegerinnen im RTL>>>

Starke Konkurrenz

Die Konkurrenz ist allerdings hochkarätig besetzt. Sara Hector, die Gold-Gewinnerin von 2022, und Mikaela Shiffrin, die 2018 ganz oben stand, bringen die Erfahrung von Triumphen bei vergangenen Spielen mit.

Auch mit der Italienerin Federica Brignone ist vor heimischem Publikum zu rechnen – nach Silber und Bronze bei ihren bisherigen Antritten fehlt ihr nur noch die goldene Plakette in ihrer Sammlung. Aus dem SUper-G hat sie schon Gold bei diesen Spielen. Auch Camille Rast gehört zum engsten Favoritenkreis.

Das ÖSV-Team komplettieren Stephanie Brunner, Nina Astner und Lisa Hörhager.

Startzeiten & Key-Facts