Schweizer Speedspezialist verkündet emotionalen Schritt

Die abgelaufene Weltcup-Saison lief für Justin Murisier alles andere als nach Wunsch.

Nur zwei Mal landete der 34-jährige Walliser innerhalb der Top-10 - zu wenig, um sich für einen Startplatz bei den Olympischen Spielen zu qualifizieren.

Emotionaler Abschiedspost

Nun hat der Speedspezialist einen Schlussstrich unter das Kapitel Head gezogen. Wie der 34-Jährige am Dienstag auf Instagram verkündete, geht diese Ära nun zu Ende.

"Es ist emotional, nicht nur die Marke, sondern auch die Menschen zu verlassen, die mich über Jahre schneller gemacht haben", schrieb er unter ein in schwarz-weiß gehaltenes Siegerfoto.

Die Entscheidung, auf Ausrüsterebene einen neuen Weg einzuschlagen, sei als Reaktion auf die enttäuschende Saison gefallen.

"Die Tür fühlte sich weit offen an, also habe ich den Schritt gewagt", so der 34-Jährige weiter.

Seinen neuen Ausrüster gab er im Zuge dieses Posts nicht bekannt, jedoch meinte er vielsagend: "Bald werde ich spannende Neuigkeiten über meine Zukunft teilen."

Ein weiterer Schweizer setzt künftig auf einen neuen Ausrüster >>>