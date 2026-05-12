FIS-Präsidentenwahl: Das sind die Kandidaten

Johan Eliasch stellt sich am 11. Juni in Belgrad der Wiederwahl als FIS-Präsident. Es wäre bereits seine dritte Amtszeit.

Der aktuelle Amtsinhaber bekommt dabei aber Konkurrenz: Auch Anna Harboe Falkenberg aus Dänemark, die Britin Victoria Gosling, der Liechtensteiner Alexander Ospelt sowie der US-Amerikaner Dexter Paine kandidieren für das höchste Amt im internationalen Skiverband.

Auch die Sitze im FIS-Council werden neu gewählt. Dort stellt sich unter anderem Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski-Clubs, der Wiederwahl.

Eliasch vollzog zuletzt sogar einen Nationenwechsel, um für das Amt erneut kandidieren zu können.

Rund um den aktuellen FIS-Präsidenten gab es zuletzt immer wieder Kritik an mangelnder Transparenz sowie Alleingängen. Eliasch ist seit fünf Jahren im Amt.