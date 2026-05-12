Minnesota Wild Minnesota Wild MIN Colorado Avalanche Colorado Avalanche COL
Endstand
2:5
1:0 , 0:1 , 1:4
  • Yurov Danila
  • Nico Sturm
  • Nazem Kadri
  • Ross Colton
  • Parker Kelly
  • Nathan MacKinnon
  • Brock Nelson
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Drei Matchbälle warten! Avalanche schlägt Wild deutlich

Auf die erste Niederlage in den NHL-Playoffs reagiert Colorado gut. Das Spiel gegen die Wild gewinnt man am Ende deutlich, es läuft aber lange ausgeglichen.

Drei Matchbälle warten! Avalanche schlägt Wild deutlich Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Colorado Avalanche gewinnt bei Minnesota Wild in Spiel vier der Playoff-Viertelfinalserie der NHL mit 5:2.

In der Best-of-Seven-Serie stellt Avalanche damit auf 3:1, hat nun also drei Matchbälle.

Jeweils im Powerplay fallen die ersten beiden Tore: Yurov (10.) bringt Minnesota in Führung, Kadri (27.) gleicht im zweiten Drittel aus. Colton kann die Partie 20 Minuten später drehen, ehe Sturm den Rückstand rasch egalisiert (50.).

Zwei Empty-Netter am Ende

Das matchentscheidende Tor erzielt Kelly in der 52. Minute. Minnesota kassiert in der letzten Minute noch zwei Empty-Netter durch McKinnon und Nelson.

Colorado hat nicht nur drei Matchbälle vor sich, es warten auch noch zwei Heimspiele (Spiel fünf, Spiel sieben) auf das Team.

In der NHL-Playoff-Geschichte bedeutet eine 3:1-Führung in den meisten Fällen auch das Weiterkommen: Von 328 Mal wurde bei einem 3:1 die Serie auch gewonnen, 32 Mal wurde sie noch verloren. Das macht eine Siegquote von 91,1 Prozent.

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