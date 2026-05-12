Drei Matchbälle warten! Avalanche schlägt Wild deutlich

Colorado Avalanche gewinnt bei Minnesota Wild in Spiel vier der Playoff-Viertelfinalserie der NHL mit 5:2.

In der Best-of-Seven-Serie stellt Avalanche damit auf 3:1, hat nun also drei Matchbälle.

Jeweils im Powerplay fallen die ersten beiden Tore: Yurov (10.) bringt Minnesota in Führung, Kadri (27.) gleicht im zweiten Drittel aus. Colton kann die Partie 20 Minuten später drehen, ehe Sturm den Rückstand rasch egalisiert (50.).

Zwei Empty-Netter am Ende

Das matchentscheidende Tor erzielt Kelly in der 52. Minute. Minnesota kassiert in der letzten Minute noch zwei Empty-Netter durch McKinnon und Nelson.

Colorado hat nicht nur drei Matchbälle vor sich, es warten auch noch zwei Heimspiele (Spiel fünf, Spiel sieben) auf das Team.

In der NHL-Playoff-Geschichte bedeutet eine 3:1-Führung in den meisten Fällen auch das Weiterkommen: Von 328 Mal wurde bei einem 3:1 die Serie auch gewonnen, 32 Mal wurde sie noch verloren. Das macht eine Siegquote von 91,1 Prozent.