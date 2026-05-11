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Karriereende? ÖSV-Speedfahrerin setzt sich Deadline

Die Saison sei eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen, nun würde sie sich noch Zeit zum Nachdenken nehmen. Ein Datum, an dem eine Entscheidung stehen soll, gibt es aber bereits.

Karriereende? ÖSV-Speedfahrerin setzt sich Deadline Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Verkündet der nächste ÖSV-Star schon bald sein Karriereende?

Miriam Puchner verkündet in einem Video auf Instagram ihre weitere Vorgehensweise in Bezug auf den nächsten Winter.

Saison war "Achterbahn der Gefühle"

"Die Saison war eine Achterbahn der Gefühle. Weltcup-Podium, Olympia: gar nicht nach Plan, dann der Sturz. Das waren Sachen, die mich zum Nachdenken gebracht haben", fasst die 33-Jährige die letzten Monate zusammen.

Vier Mal fuhr Puchner unter die besten zehn.

Bei den Olympischen Spielen lief es mit Rang elf in der Abfahrt und dem Ausfall im Super-G nicht wie gewünscht.

Deadline Anfang Juni

Ob sie ihre Karriere dennoch fortsetzen wird, weiß sie aktuell noch nicht.

"Ich habe immer gesagt, nach der Saison gebe ich mir die Zeit. Ich habe mir jetzt eine Deadline gesetzt mit Anfang Juni. Dann werdet ihr sehen, ob ihr mich nächstes Jahr noch am Start seht oder nicht", erklärt sie abschließend.

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