Durchatmen beim ÖSV: Nach Conny Hütter setzt mit Vincent Kriechmayr ein weiterer Leistungsträger seine Karriere ziemlich sicher fort.

Was nach der Veröffentlichung der Kader für die kommende Saison schon zu erahnen war, untermauert ÖSV-Alpinchef Christian Mitter gegenüber LAOLA1.

"Ich gehe davon aus, dass er weiterfährt. Er trainiert und ist voll motiviert", sagt Mitter.

Kriechmayr machte dem ÖSV Druck

Kriechmayr hatte die Fortsetzung seiner Karriere zu Saisonende an eine Personalie geknüpft: Wenn Konditionstrainer Peter Meliessnig in sein Team zurückkehre, "dann mache ich weiter", sagte der Obösterreicher Ende März - und übte damit Druck auf den heimischen Skiverband aus.

Meliessnig war bereits zwischen 2015 und 2024 Kriechmayrs Vertrauensmann in Sachen Kondition und wurde dann von Red Bull verpflichtet, um Lindsey Vonn Beine zu machen.

Zwar ist noch nichts spruchreif, aber der ÖSV scheint auf einem guten Weg zu sein, eine Lösung mit Meliessnig zu finden.

Kriechmayr absoluter Leader im ÖSV-Speed-Team

Damit wird Kriechmayr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch im kommenden WM-Winter das ÖSV-Speed-Team anführen.

Der 34-jährige Oberösterreicher hat bisher insgesamt 20 Weltcup-Rennen gewonnen, zwei davon in der vergangenen Saison. Er gewann 2020/21 die Super-G-Kugel und krönte sich 2021 in Cortina d'Ampezzo zum Doppel-Weltmeister in den Speed-Disziplinen.

Bei den Olympischen Spielen im Februar in Mailand/Cortina holte Kriechmayr an der Seite von Manuel Feller Silber in der Team-Kombination.