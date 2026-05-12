Olympia-Silbermedaillengewinner wechselt zu Team Nordica

Nach seinem Abschied von Rossignol war bis zuletzt unklar, mit welchem Ausrüster Zan Kranjec in den kommenden Weltcup-Winter geht. Doch nun hat Team Nordica mit einer Ankündigung auf Instagram für Klarheit gesorgt.

Der 33-jährige Slowene setzt bis einschließlich 2028 auf Nordica als Ausrüster. Der Olympia-Silbermedaillist von 2022 will die Marke wieder an die Spitze der technischen Disziplinen im Skisport bringen.

Servicemann bleibt an Bord

Dem Vernehmen nach dürfte ein viertägiger Test in Val di Fassa, bei dem Kranjec sofort ein "hervorragendes Gefühl" für die neuen Ski und Skischuhe hatte, ausschlaggebend gewesen sein. "Es gab nach den Olympischen Spielen ein gegenseitiges Interesse und Gespräche, aber die endgültige Entscheidung fiel in den vergangenen Wochen", verriet Nordica-Rennleiter Jörg Ruedl.

Unterstützt wird Kranjec weiter von seinem Servicemann Marko Sumer. Die Zusammenarbeit beginnt bereits in den kommenden Trainingseinheiten in Ushuaia. Nach einer enttäuschenden Saison mit Rang sechs beim Riesenslalom in Copper Mountain als Bestleistung soll es im kommenden Weltcup-Winter mit neuem Ausrüster wieder bergauf gehen.