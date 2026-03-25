Atle Lie McGrath gewinnt den Slalom-Weltcup 2025/26!

Der Norweger fährt in Hafjell auf den achten Platz, der ihm zum Gewinn seiner ersten kleinen Kristallkugel reicht. Alle Sieger im Slalom-Weltcup >>>

Der dreifache Slalom-Saisonsieger distanziert den Franzosen Clement Noel um 64 Punkte. Platz drei in der Disziplinen-Wertung geht an Lucas Pinheiro Braathen, der im zweiten Durchgang ausscheidet. Der Brasilianer kann sich dafür mit der Riesentorlauf-Kugel trösten.

Großer Pechvogel bei Olympia

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo war McGrath noch der große Pechvogel.

Als Halbzeit-Führender fädelt der 25-Jährige auf dem Weg zu Gold ein, schnallt seiner Skier ab und läuft von der Piste weg.

Ein Monat später hält er die kleine Kristallkugel für den Sieg im Slalom-Weltcup in seinen Händen.

Landsmann gewinnt letzten Slalom

Im letzten Rennen der Weltcup-Saison triumphiert Timon Haugan.

Der Norweger fängt von Rang drei kommend den Halbzeit-Führenden Loic Meillard mit einem Fabellauf im zweiten Durchgang um 0,44 Sekunden ab. Der Finne Eduard Hallberg (+1,03 Sekunden) komplettiert als Dritter das Podest.

Das Slalom-Ergebnis >>>

Als bester Österreicher landet Michael Matt an siebter Stelle, Fabio Gstrein büßt im zweiten Durchgang drei Positionen ein und wird Zwölfter. Marco Schwarz belegt den 19. Platz, Dominik Raschner landet auf Position 22.