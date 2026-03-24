Packendes Finale im Riesentorlauf-Weltcup 2025/26!

Lucas Pinheiro Braathen gewinnt den letzten Riesentorlauf des Winters in Hafjell und fängt damit Marco Odermatt im Kampf um die Kristallkugel noch ab. Der als Führender in die finale Entscheidung gegangene Schweizer scheidet im ersten Lauf als Nummer eins aus.

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Braathen über Duell mit Odermatt: "Es ist eine Ehre"

Braathen entthront Odermatt, der die Riesentorlauf-Wertung in den letzten vier Jahren gewonnen hatte. RTL-Weltcup - Siegerliste >>>

"Es ist unglaublich. Die Riesentorlauf-Kugel ist speziell für mich", sagt Braathen gewohnt emotional im ORF. "Marco ist da unschlagbar, er ist so stabil. Es ist eine Ehre für mich gewesen, um diese Kugel zu kämpfen."

Der 25-Jährige kann sich im Slalom am Mittwoch noch eine weitere kleine Kristallkugel sichern. Sein Rückstand auf den führenden McGrath beträgt 41 Punkte.

Odermatt: "Ich wollte nicht mit Rechenspielen Glück haben"

Odermatt hat den Weg für Braathen selbst frei gemacht. Der Gesamtweltcupsieger, der auch die Kristallkugeln in Abfahrt und Super-G gewonnen hat, eröffnet das Rennen auf dem leicht wirkenden, flachen Hang bei leichtem Regen und Wind. Er nimmt zu viel Risiko über die Wellen und rutscht später auf dem Innenski weg.

Odermatt gibt sich danach nach außen hin gelassen. "Ich wollte noch einmal gut Skifahren und nicht mit Rechenspielen Glück haben. Ich habe Risiko genommen, es ist nicht aufgegangen", sagt der 28-Jährige.

Brennsteiner: "Es zipft mich schon ordentlich an"

Stefan Brennsteiner wird in Norwegen als bester Österreicher Vierter.

Der 34-jährige Salzburger ist als Zweiter hinter Braathen nach dem ersten Lauf in die Entscheidung gegangen, fährt aber noch am Podest vorbei. Brennsteiner verpasst im zweiten Lauf die letzte Welle und verliert dabei die entscheidenden Zehntel.

"Es zipft mich schon ordentlich an. Ich habe alles probiert, aber es ist nicht so leicht von der Hand gegangen", sagt er.

In der Riesentorlauf-Wertung landet der Salzburger am Ende ebenfalls auf Rang vier. "Es war trotzdem eine gute Saison, mit ein bisschen Abstand wird das schon passen", meint Brennsteiner.

Endstand im RTL-Weltcup: