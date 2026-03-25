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NEWS
Ski LIVE: Slalom-Finale der Männer in Hafjell
Showdown des Ski-Winters! Vier Läufer haben noch die Chance auf die kleine Kristallkugel. LIVE-Infos:
Grande Finale! Zum Abschluss des Weltcup-Winters 2025/26 steht für die Männer heute noch der Slalom in Hafjell am Programm. Start des 1. Durchgangs ist um 10:30 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Dabei geht es noch um die kleine Kristallkugel. Vier Athleten sind noch im Rennen: Atle Lie McGrath geht mit 41 Punkten Vorsprung auf Lucas Pinheiro Braathen ins Finale. Clement Noel hat 77 Punkte Rückstand, Henrik Kristoffersen 99.