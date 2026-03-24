Die Startliste für den Männer-Slalom in Hafjell
Beim letzten Männer-Rennen der Saison stehen vier Österreicher am Start. Außerdem geht es noch um den Sieg im Slalom-Weltcup.
Am Mittwoch steht für die Ski-Männer im norwegischen Hafjell der mit dem Slalom das letzte Rennen der Saison an. Ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>
Dabei kämpfen noch vier Fahrer um den Sieg in der Slalom-Weltcup-Wertung. Als Favorit geht Weltcup-Leader Atle Lie McGrath ins Rennen. Der Norweger hat 552 Weltcup-Punkte, aber auch Lucas Braathen (511), Clement Noel (475) und Henrik Kristoffersen (453) kämpfen noch um die kleine Kristallkugel.
Matt erster ÖSV-Fahrer
Kristoffersen wird den ersten Durchgang eröffnen. Nach im folgen Loic Meillard, Paco Rassat und Clement Noel. Timon Haugan (5) kommt direkt vor McGrath (6) und Braathen (7).
Als erster Österreicher geht Michael Matt mit Nummer 9 ins Rennen. Fabio Gstrein kommt mit Nummer 12. Dominik Raschner (22) und Marco Schwarz (25) sind ebenfalls am Start.