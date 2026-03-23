Am Dienstag steht für die Ski-Männer im norwegischen Hafjell der letzte Riesentorlauf der Saison an. Ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker>>

Odermatt eröffnet den Riesentorlauf

Das Rennen eröffnet Superstar Marco Odermatt. Gleich danach kommt mit Stefan Brennsteiner das wohl heißeste ÖSV-Eisen an die Reihe.

Henrik Kristoffersen, Lucas Pinheiro Braathen und Atle Lie McGrath tragen die Nummern drei bis fünf. Auf sie folgt Marco Schwarz.

Danach müssen die heimischen Fans ein wenig auf den nächsten Österreicher warten. Dieser ist Raphael Haaser mit Nummer 16.

Die beiden weiteren Österreicher im Rennen sind Patrick Feurstein (23) und Joshua Sturm (24).

Startliste für den RTL in Hafjell: