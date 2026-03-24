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Ski LIVE: Odermatt wirft Kugel weg - Brennsteiner auf Podestkurs

In Norwegen steigt der letzte "Riesen" der Saison. Marco Odermatt scheidet bereits im 1. Durchgang aus.

Ski LIVE: Odermatt wirft Kugel weg - Brennsteiner auf Podestkurs Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Marco Odermatt scheint im allerletzten Riesentorlauf der Saison noch die kleine Kristallkugel zu verspielen.

Der Schweizer, der mit 48 Punkten Vorsprung als Führender ins Weltcup-Finale in Hafjell gegangen ist, scheidet mit Startnummer eins bei schwierigen Bedingungen aus. Es ist Odermatts erster Ausfall im Riesentorlauf seit Copper Mountain im November. Sein erster Verfolger im Kugel-Rennen, Lucas Pinheiro Braathen, fährt indes zur Zwischenführung.

Ergebnis des 1. RTL-Durchgangs >>>

Der Brasilianer liegt 0,21 Sekunden vor Stefan Brennsteiner, Loic Meillard (+0,63) ist Dritter. Der Schweizer hat ebenso noch rechnerische Chancen auf die kleine Kugel.

Zwei weitere ÖSV-Athleten in Top 11

Neben Brennsteiner landet mit Marco Schwarz ein zweiter Österreicher in den Top Ten. Der Kärntner rangiert mit 1,22 Sekunden Rückstand auf Platz sechs.

Joshua Sturm fährt mit der Startnummer 24 auf den guten elften Rang (+1,93).

Patrick Feurstein fasst nach einem Beinahe-Ausfall 4,94 Sekunden Rückstand aufs. Weltmeister Raphael Haaser scheidet aus.

Der 2. Durchgang beginnt um 12:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Der Riesentorlauf im LIVE-Ticker:

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