Erfolgreichste Nationen
Platz
Nation
Kugeln
1.
Österreich
17
2.
Schweden
10
3.
Italien
8
4.
Frankreich
7
Norwegen
7
6.
Luxemburg
3
7.
Kroatien
2
Deutschland
2
Jugoslawien
2
10.
Schweiz
1
USA
1
Finnland
1
Jahr
Sieger
Nation
Punkte
2026
Atle Lie McGrath
NOR
584
2025
Henrik Kristoffersen
NOR
662
2024
Manuel Feller
AUT
715
2023
Lucas Braathen
NOR
546
2022
Henrik Kristoffersen
NOR
451
2021
Marco Schwarz
AUT
665
2020
Henrik Kristoffersen
NOR
552
2019
Marcel Hirscher
AUT
786
2018
Marcel Hirscher
AUT
874
2017
Marcel Hirscher
AUT
685
2016
Henrik Kristoffersen
NOR
811
2015
Marcel Hirscher
AUT
614
2014
Marcel Hirscher
AUT
565
2013
Marcel Hirscher
AUT
960
2012
Andre Myhrer
SWE
644
2011
Ivica Kostelic
CRO
478
2010
Reinfried Herbst
AUT
534
2009
Jean-Baptiste Grange
FRA
541
2008
Manfred Mölgg
ITA
531
2007
Benni Raich
AUT
605
2006
Giorgio Rocca
ITA
547
2005
Benjamin Raich
AUT
552
2004
Rainer Schönfelder
AUT
630
2003
Kalle Palander
FIN
658
2002
Ivica Kostelic
CRO
611
2001
Benjamin Raich
AUT
545
2000
Kjetil Andre Aamodt
NOR
598
1999
Thomas Stangassinger
AUT
566
1998
Thomas Sykora
AUT
521
1997
Thomas Sykora
AUT
695
1996
Sebastien Amiez
FRA
539
1995
Alberto Tomba
ITA
700
1994
Alberto Tomba
ITA
540
1993
Thomas Fogdoe
SWE
545
1992
Alberto Tomba
ITA
820
1991
Marc Giradelli
LUX
110
1990
Armin Bittner
GER
150
1989
Armin Bittner
GER
1988
Alberto Tomba
ITA
1987
Bojan Krizaj
JUG
1986
Rok Perkovic
JUG
1985
Marc Girardelli
LUX
1984
Marc Girardelli
LUX
1983
Stenmark/Strand
SWE
1982
Phil Mahre
USA
1981
Ingemar Stenmark
SWE
1980
Ingemar Stenmark
SWE
1979
Ingemar Stenmark
SWE
1978
Ingemar Stenmark
SWE
1977
Ingemar Stenmark
SWE
1976
Ingemar Stenmark
SWE
1975
Ingemar Stenmark
SWE
1974
Gustav Thöni
ITA
1973
Gustav Thöni
ITA
1972
Jean-Noel Augert
FRA
1971
Jean-Noel Augert
FRA
1970
Russel/Penz
FRA
1969
Matt/Augert/Penz/Russel
1968
Dumeng Giovanoli
SUI
1967
Jean-Claude Killy
FRA