Erfolgreichste Nationen

Platz

Nation

Kugeln

1.

Österreich

17

2.

Schweden

10

3.

Italien

8

4.

Frankreich

7

Norwegen

7

6.

Luxemburg

3

7.

Kroatien

2

Deutschland

2

Jugoslawien

2

10.

Schweiz

1

USA

1

Finnland

1

Jahr

Sieger

Nation

Punkte

2026

Atle Lie McGrath

NOR

584

2025

Henrik Kristoffersen

NOR

662

2024

Manuel Feller

AUT

715

2023

Lucas Braathen

NOR

546

2022

Henrik Kristoffersen

NOR

451

2021

Marco Schwarz

AUT

665

2020

Henrik Kristoffersen

NOR

552

2019

Marcel Hirscher

AUT

786

2018

Marcel Hirscher

AUT

874

2017

Marcel Hirscher

AUT

685

2016

Henrik Kristoffersen

NOR

811

2015

Marcel Hirscher

AUT

614

2014

Marcel Hirscher

AUT

565

2013

Marcel Hirscher

AUT

960

2012

Andre Myhrer

SWE

644

2011

Ivica Kostelic

CRO

478

2010

Reinfried Herbst

AUT

534

2009

Jean-Baptiste Grange

FRA

541

2008

Manfred Mölgg

ITA

531

2007

Benni Raich

AUT

605

2006

Giorgio Rocca

ITA

547

2005

Benjamin Raich

AUT

552

2004

Rainer Schönfelder

AUT

630

2003

Kalle Palander

FIN

658

2002

Ivica Kostelic

CRO

611

2001

Benjamin Raich

AUT

545

2000

Kjetil Andre Aamodt

NOR

598

1999

Thomas Stangassinger

AUT

566

1998

Thomas Sykora

AUT

521

1997

Thomas Sykora

AUT

695

1996

Sebastien Amiez

FRA

539

1995

Alberto Tomba

ITA

700

1994

Alberto Tomba

ITA

540

1993

Thomas Fogdoe

SWE

545

1992

Alberto Tomba

ITA

820

1991

Marc Giradelli

LUX

110

1990

Armin Bittner

GER

150

1989

Armin Bittner

GER

1988

Alberto Tomba

ITA

1987

Bojan Krizaj

JUG

1986

Rok Perkovic

JUG

1985

Marc Girardelli

LUX

1984

Marc Girardelli

LUX

1983

Stenmark/Strand

SWE

1982

Phil Mahre

USA

1981

Ingemar Stenmark

SWE

1980

Ingemar Stenmark

SWE

1979

Ingemar Stenmark

SWE

1978

Ingemar Stenmark

SWE

1977

Ingemar Stenmark

SWE

1976

Ingemar Stenmark

SWE

1975

Ingemar Stenmark

SWE

1974

Gustav Thöni

ITA

1973

Gustav Thöni

ITA

1972

Jean-Noel Augert

FRA

1971

Jean-Noel Augert

FRA

1970

Russel/Penz

FRA

1969

Matt/Augert/Penz/Russel

1968

Dumeng Giovanoli

SUI

1967

Jean-Claude Killy

FRA

Ski LIVE: Showdown um die Slalom-Kugel

Ski LIVE: Showdown um die Slalom-Kugel

Ski Alpin
Die Startliste für den Männer-Slalom in Hafjell

Die Startliste für den Männer-Slalom in Hafjell

Ski Alpin
Bestenliste - Kristallkugel-Gewinne im Weltcup

Bestenliste - Kristallkugel-Gewinne im Weltcup

Ski Alpin
Die Startliste für den Männer-RTL in Hafjell

Die Startliste für den Männer-RTL in Hafjell

Ski Alpin
Odermatt verspielt RTL-Kugel: "Es ist nicht aufgegangen"

Odermatt verspielt RTL-Kugel: "Es ist nicht aufgegangen"

Ski Alpin
Mikaela Shiffrin gewinnt zum 6. Mal den Gesamtweltcup!

Mikaela Shiffrin gewinnt zum 6. Mal den Gesamtweltcup!

Ski Alpin
Alle Siegerinnen im Gesamt-Weltcup

Alle Siegerinnen im Gesamt-Weltcup

Ski Alpin

