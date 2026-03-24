Braathen luchst Odermatt die RTL-Kugel ab - Brennsteiner im Pech
Im allerletzten Riesentorlauf der Saison schreibt Lucas Pinheiro Braathen erneut Ski-Geschichte. Stefan Brennsteiner fährt knapp am Podest vorbei.
Der Gewinner des Riesentorlauf-Weltcups 2025/26 heißt Lucas Braathen!
Der Olympiasieger nutzt beim Saison-Finale in Hafjell den Ausfall von Marco Odermatt, der mit 48 Punkten Vorsprung als Führender ins Rennen gegangen ist, und holt sich den Tagessieg und damit sein erstes Riesentorlauf-Kristall.
Es ist zugleich die erste Weltcup-Kugel für Brasilien. 2022/23 gewann Braathen die Slalom-Kugel, damals noch unter norwegischer Flagge. In den vergangenen vier Saisonen holte jeweils Odermatt die Riesentorlauf-Kugel.
Brennsteiner verpasst Podest
Braathen triumphiert in Hafjell vor Loic Meillard (+0,58), der Schweizer beendet die RTL-Saison als Gesamt-Dritter hinter Braathen und Odermatt.
Das Podest beim finalen Riesentorlauf komplettiert Atle Lie McGrath (NOR/+0,87). Der Norweger stößt den Halbzeit-Zweiten Stefan Brennsteiner noch vom Podest. Der Salzburger verpasst das Stockerl um gerade einmal eine Hundertstelsekunde.
Die RTL-Saison beendet Brennsteiner als Gesamt-Vierter, direkt vor Marco Schwarz.
Sturm mit bestem Weltcup-Ergebnis
Joshua Sturm fährt beim Saison-Finale mit Platz sieben (+1,88) sein bestes Weltcup-Ergebnis ein. Marco Schwarz rutscht im Finale um drei Plätze auf Rang neun (+1,96) zurück.
Patrick Feurstein verpasst als 22. die Top 15 und damit die Punkteränge. Weltmeister Raphael Haaser scheidet im 1. Durchgang aus.
Das letzte Rennen seiner erfolgreichen Karriere bestreitet Alexis Pinturault.