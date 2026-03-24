Braathen luchst Odermatt die RTL-Kugel ab - Brennsteiner im Pech

Der Gewinner des Riesentorlauf-Weltcups 2025/26 heißt Lucas Braathen!

RTL-Weltcup - Siegerliste >>>

Der Olympiasieger nutzt beim Saison-Finale in Hafjell den Ausfall von Marco Odermatt, der mit 48 Punkten Vorsprung als Führender ins Rennen gegangen ist, und holt sich den Tagessieg und damit sein erstes Riesentorlauf-Kristall.

Es ist zugleich die erste Weltcup-Kugel für Brasilien. 2022/23 gewann Braathen die Slalom-Kugel, damals noch unter norwegischer Flagge. In den vergangenen vier Saisonen holte jeweils Odermatt die Riesentorlauf-Kugel.

Brennsteiner verpasst Podest

Braathen triumphiert in Hafjell vor Loic Meillard (+0,58), der Schweizer beendet die RTL-Saison als Gesamt-Dritter hinter Braathen und Odermatt.

Das Podest beim finalen Riesentorlauf komplettiert Atle Lie McGrath (NOR/+0,87). Der Norweger stößt den Halbzeit-Zweiten Stefan Brennsteiner noch vom Podest. Der Salzburger verpasst das Stockerl um gerade einmal eine Hundertstelsekunde.

Ergebnis des RTL >>>

Die RTL-Saison beendet Brennsteiner als Gesamt-Vierter, direkt vor Marco Schwarz.

Sturm mit bestem Weltcup-Ergebnis

Joshua Sturm fährt beim Saison-Finale mit Platz sieben (+1,88) sein bestes Weltcup-Ergebnis ein. Marco Schwarz rutscht im Finale um drei Plätze auf Rang neun (+1,96) zurück.

Patrick Feurstein verpasst als 22. die Top 15 und damit die Punkteränge. Weltmeister Raphael Haaser scheidet im 1. Durchgang aus.

Das letzte Rennen seiner erfolgreichen Karriere bestreitet Alexis Pinturault.

Ergebnis des Riesentorlaufs: