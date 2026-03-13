Das ist die Startliste für den Männer-Super-G in Courchevel

Am Samstag steht für die Männer der Super G von Courchevel auf dem Programm - ab 11 Uhr im LIVE-Ticker>>>.

Marco Schwarz eröffnet den Super-G

Das Rennen wird von Marco Schwarz eröffnet, kurz nach ihm folgen mit Daniel Hemetsberger (drei) und Lukas Feurstein (vier) zwei weitere Österreicher.

Mit den Nummern sechs bis acht folgen wenig später drei absolute Sieganwärter: Aufsteiger Giovanni Franzoni, Altstar Dominik Paris und Gesamweltcup-Dominator Marco Odermatt.

Kriechmayr mit hoher Nummer 14

Raphael Haaser stürzt sich direkt nach ihnen mit Nummer neun aus dem Starthaus - direkt gefolgt von Franjo Von Allmen und Stefan Babinsky. Abfahrts-Triumphator Vincent Kriechmayr startet als 14.

Die weiteren Österreicher: Vincent Wieser (36), Manuel Traninger (39) und Fabian Bachler (46).

Startliste für den 1. Super-G: