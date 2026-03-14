Der Alpine Ski-Weltcup befindet sich auf der Zielgeraden!

Für die Technikerinnen geht es in Are um die letzten Punkte vor dem Weltcupfinale kommendes Wochenende. Am Sonntag steht der vorletzte Slalom für die Frauen auf dem Programm (1. Durchgang ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Truppe eröffnet den Slalom

Der Kampf um die kleine Kristallkugel ist jedoch bereits entschieden, liegt die siebenfache Saisonsiegerin Mikaela Shiffrin doch komfortable 388 Punkte vor Camille Rast.

Eröffnet wird das Rennen von einer Österreicherin. Katharina Truppe geht mit Startnummer eins ins Rennen. Direkt nach ihr kommen Lara Colturi (2/ALB), Mikaela Shiffrin (3/USA) und Camille Rast (4/SUI).

Abgeschlossen wird die Topgruppe von Anna Swenn-Larsson (5/SWE), Wendy Holdener (6/SUI) und Paula Moltzan (7/USA).

Sieben Österreicherinnen am Start

Katharina Huber geht mit Startnummer 15 ins Rennen, Katharina Gallhuber trägt die 20. Auch Lisa Hörhager (25) und Natalie Falch (27) haben noch Nummern unter den Top 30.

Franziska Gritsch (51) und Leonie Raich (60) komplettieren das ÖSV-Aufgebot in Are.