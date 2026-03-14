Scheibs Kugel muss Warnung und Auftrag zugleich sein

Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Vor allem, wenn man auf etwas wartet, wie der ÖSV auf eine Riesentorlauf-Kugel.

Die Kristallkugel von Julia Scheib ist ein Erfolg, der dem Österreichischen Skiverband nicht nur sportlich, sondern auch emotional guttut.

Scheib nach historischem Triumph: "Wollte unbedingt gewinnen" >>>

Scheibs Kugel ist aber vor allem eines: ein individueller Triumph. Die Steirerin ist in der alpinen Kerndisziplin rot-weiß-rote Alleinunterhalterin, der ÖSV von ihren Erfolgen abhängig.

Die Riesentorlauf-Krise ist noch nicht beendet

Hinter der 27-Jährigen klafft im Riesentorlauf (weiterhin) eine beunruhigend große Lücke. Eine zweite oder dritte Läuferin, die konstant in die Top Ten fahren kann – Fehlanzeige!

In den bisherigen neun Saison-Riesentorläufen hat es außer Scheib keine Österreicherin in die Top 5 geschafft, der aktuell verletzten Katharina Liensberger gelang neben Scheib der einzige Top-10-Platz.

Die Riesentorlauf-Krise für beendet zu erklären, wäre also verfrüht.

Jetzt erst recht

Diese Statistik sollte Warnung genug sein, nicht die Augen davor zu verschließen, was hinter Scheib passiert – bzw. nicht passiert.

Scheibs Erfolge sollten vielmehr ein Auftrag sein, jetzt erst recht darauf zu schauen und an die Zukunft zu denken.

Blickt man auf die Riesentorlauf-Ergebnislisten im Europacup oder der aktuell stattfindenden Junioren-WM, stechen einem an der Spitze vor allem die italienischen und Schweizer Farben ins Auge.

Mit Elena Riederer (20), Natalie Falch (22), Leonie Raich (21), Valentina Rings-Wanner (20), Viktoria Bürgler (22) oder Victoria Olivier (22) steht aber auch Rot-Weiß-Rot zumindest quantitativ gut da.

Die ÖSV-Verantwortlichen müssen nun dafür sorgen, dass die jüngeren von der aktuell besten Riesentorläuferin der Welt im Training profitieren und im Sog von Julia Scheib wieder ein schlagkräftiges Team aufgebaut wird.

Damit nicht wieder zehn Jahre bis zur nächsten Kristallkugel für Österreich vergehen…