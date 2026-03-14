Absage! Erster Super-G der Männer in Courchevel wird gestrichen

Der für Samstag geplante Super-G der Männer im französischen Courchevel ist abgesagt!

Wie befürchtet herrscht vor Ort Schlechtwetter mit starkem Schneefall und Nebel. Daher kann das Rennen nicht stattfinden.

Der Super-G am Samstag wäre als Ersatz für den abgesagten Super-G in Garmisch-Partenkirchen geplant gewesen. Das Rennen wird nun ersatzlos gestrichen.

Es hätte "ein Wunder" passieren müssen

Stefan Babinsky hat schon bei der Besichtigung angesichts der Bedingungen an einer Rennaustragung gezweifelt. "Unten im Ziel regnet es sehr stark, oben schneit es. Nebel ist auch drinnen. Da ist es schwer, Rennen zu fahren", sagte der Steirer.

Laut Marco Schwarz hat auch die Piste ziemlich gelitten. Es hätte schon "ein Wunder" passieren müssen, um fahren zu können, sagte der Kärntner, der die Situation mit Garmisch vor zwei Wochen verglich. Dort war wegen ähnlicher Bedingungen ebenfalls der Super-G abgesagt worden, dieser sollte in Courchevel nachgeholt werden.

Nächste Chance am Sonntag

Am Sonntag (10:45 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Courchevel ein weiterer Super-G am Programm. Man will sich nun darauf konzentrieren, die Piste für Sonntag rennfertig zu bekommen.

Bei nun noch zwei ausstehenden Super-Gs in dieser Saison hat Marco Odermatt in der Disziplinen-Wertung 158 Punkte Vorsprung auf Vincent Kriechmayr, der am Freitag die Abfahrt gewinnen konnte. Auf den Plätzen drei und vier folgen mit Stefan Babinsky (-182) und Raphael Haaser (-184) zwei weitere ÖSV-Athleten.