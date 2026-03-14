Ski-Großmeister verkündet sein Karriereende

Alexis Pinturault verkündet am Samstag seinen Rücktritt vom Alpinen Skisport.

Wie der 34-jährige Franzose im ORF-Interview erklärt, hatte er in dieser Saison, auch aufgrund der ausbleibenden Erfolge, mit Motivationsmangel zu kämpfen.

Die Olympischen Spiele waren sein letztes großes Ziel, wie er meint. Allerdings schaffte er es nicht ins französische Aufgebot, nachdem er im Jänner 2024 von einem Kreuzbandriss, zugezogen beim Super-G in Wengen, zurückgeworfen wurde und danach nie wieder an seine Top-Leistungen anknüpfen konnte.

Entscheidung vor Olympia gefallen

Sein Entschluss über seinen Rücktritt, habe er aber bereits vor Olympia gefällt. "Ich wollte allerdings nichts sagen, weil ich nicht wollte, dass bei fast jedem Rennen die ganzen Fragen kommen."

Er habe seinen Frieden mit der Entscheidung getroffen. "Ich bin gerade klar im Kopf, deshalb war es auch der beste Moment für mich, gerade hier in Couchevel." Sein letztes Rennen wird der Franzose beim Weltcup-Finale in Hafjell im Riesentorlauf bestreiten.

"Ich hatte viele Erfolge, jetzt ist aber die Zeit für etwas anderes", so Pinturault.

Pinturault gewann in seiner erfolgreichen Karriere 34 Weltcuprennen, bis auf die Abfahrt konnte er in jeder Disziplin triumphieren. 2020/21 krönte sich der Franzose zum Gesamtweltcupsieger, zudem hat er drei WM-Goldmedaillen zuhause. Bei Olympischen Spielen gewann er ein Mal Silber und zwei Mal Bronze.