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Nach 22 Jahren: Atomic verliert Technik-Ass

In der vergangenen Saison landete er ein Mal am Weltcup-Stockerl, nun geht Filip Zubcic neue Wege.

Nach 22 Jahren: Atomic verliert Technik-Ass Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Kroate Filip Zubcic wechselt seinen Ausrüster.

Wie der Technik-Spezialist via Instagram vermeldet, trennt er sich von seinem bisherigen Partner Atomic.

22 Jahre bei Atomic

Tatsächlich wurde Zubcic ganze 22 Jahre vom österreichischischen Ski-Hersteller ausgerüstet.

"Es gab so viele schöne Momente, Erfahrungen und Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. Jetzt fühlt es sich aber nach der richtigen Zeit an für etwas Neues", erklärt Zubcic.

Zubcic fünf Jahre ohne Sieg

Der mittlerweile 33-jährige Kroate gewann in seiner Karriere drei Weltcup-Riesentorläufe, sein letzter Sieg liegt jedoch bereits über fünf Jahre zurück. Zudem gewann Zubcic 2021 WM-Silber im Parallelbewerb.

In der vergangenen Saison schaffte es Zubcic beim Riesentorlauf in Copper Mountain als Dritter ein Mal aufs Weltcup-Stockerl.

Danach gelang ihm beim Slalom in Wengen (7.) aber nur mehr ein weiteres Top-10-Resultat.

Nach der eher enttäuschenden Saison sucht sich der Kroate nun eine neue Herausforderung.

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