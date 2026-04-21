Zweite Niederlage für Pöltls Raptors in den Playoffs

Für die Toronto Raptors ist auch im zweiten Spiel der NBA-Playoffs gegen die Cleveland Cavaliers nichts zu holen. Die Kanadier unterliegen dem NBA-Champion von 2016 mit 115:105. Jakob Pöltl kam lediglich auf 9:26 Minuten Einsatzzeit. Für den 30-jährigen Center aus Wien stehen zwei Punkte, vier Rebounds sowie ein Assist zu Buche.

Die Cavaliers bestimmen von Beginn an das Geschehen, bereits nach dem 1. Viertel liegen die Gastgeber mit 26:19 in Front - eine Führung, die sie nicht mehr aus der Hand geben sollten. Angeführt von Donovan Mitchell (30 Punkte) und James Harden (28 Punkte) halten sie die Gäste aus Toronto über die gesamte Spielzeit auf Distanz.

Cavaliers mit NBA-Rekord

Im Schlussviertel kommen die Raptors nach einem Korbleger von Scottie Barnes auf neun Punkte heran. Doch Mitchell hat die passende Antwort parat und sorgt mit sieben Punkten in Serie für die endgültige Entscheidung zugunsten der Cavaliers.

Mit dem zwölften Playoff-Sieg gegen Toronto in Serie stellen die Cleveland Cavaliers sogar einen NBA-Rekord ein. Die Serie wechselt nun nach Toronto, wo die Raptors in Spiel 3 bereits unter Druck stehen.

Alles offen in den anderen Playoff-Begegnungen

Alles offen ist hingegen beim Playoff-Duell zwischen den Denver Nuggets und den Minnesota Timberwolves. Den Wolves revanchieren sich für die Auftaktniederlage und gewinnen das zweite Spiel der Serie mit 119:114.

Auch die Atlanta Hawks schlagen gegen die New York Knicks zurück und sorgen mit einem knappen 107:106-Sieg für den Ausgleich in der Best-of-Seven Serie.