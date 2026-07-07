Kristoffersen? "Er ist ein ganz extremer Typ"

Vier Jahre lang war Henrik Kristoffersen mit Marcel Hirschers Van-Deer-Skiern im Alpinen Skiweltcup unterwegs - in dieser Zeit wurde Kristoffersen Slalom-Weltmeister und gewann 2025 die kleine Slalom-Kristallkugel.

In diesem Jahr wagte der mittlerweile 32-jährige Norweger jedoch ein neues Abenteuer: Head hat sich den Ski-Star unter den Nagel gerissen.

"Wir haben ausgemacht, dass er nach dem Weltcupfinale mal unser Material testet und schaut, wie es läuft", sagt Head-Rennchef Rainer Salzgeber, der auch erklärt, dass es bereits im Laufe der vergangenen Saison losen Kontakt gab, im Gespräch mit der "Krone".

"So haben wir es gemacht und nach vier Testtagen war sich Henrik sicher, dass es passt", so Salzgeber.

Material-Beschimpfungen? "Man muss ganze Geschichte kennen"

"Wenn sich die Möglichkeit ergibt, einen Athleten wie Henrik Kristoffersen unter Vertrag nehmen zu können, weil er einfach eine andere Vorstellung von seiner Material-Situation hat, hat das schon auch etwas", freut sich Salzgeber auf die Herausforderung.

Dass der Norweger auch dafür bekannt ist, hin und wieder über sein Material zu fluchen, ist bekannt.

"Das stimmt. Wobei man da die ganze Geschichte kennen muss. Es braucht schon eine gewisse Vorlaufzeit, bis Henrik mal wirklich etwas sagt", ist Salzgeber bewusst. Dieser weiß: "Er ist ein ganz extremer Typ. Das weiß jeder und das finde ich schon genial."

Neuer Kristoffersen-Servicemann war zuletzt bei Meillard

"Was mir an Henrik einfach unheimlich taugt, ist die Passion, die er für den Skisport hat. Das kommt mit den Reaktionen, die er teilweise zeigt, auch immer wieder zum Vorschein", so der Head-Rennchef.

Neuer Servicemann von Kristoffersen bei Head wird übrigens Niclas Cronsell sein. Der Schwede arbeitete viele Jahre bei Rossignol. Zuletzt war er für die Ski von Slalom-Weltmeister und -Olympiasieger Loic Meillard zuständig.