BWT und Windhager kehren in Alpinen Skiweltcup zurück

BWT – Best Water Technology – kehrt in der Saison 2026/27 auf die internationale Bühne des alpinen Skisports zurück!

Gemeinsam mit Windhager – Best Heating Technology – wird das Unternehmen bei insgesamt 31 von Infront vermarkteten Rennen des FIS Alpinen Skiweltcups präsent sein und dabei sowohl die Damen- als auch die Herrenbewerbe begleiten.

Verschiedene Positionen

Der FIS Alpin Skiweltcup zählt zu den traditionsreichsten und reichweitenstärksten Wintersportserien der Welt. Millionen Fans verfolgen die Rennen Jahr für Jahr vor Ort, über internationale TV-Übertragungen sowie digitale Kanäle.

Im Rahmen des Engagements werden BWT und Windhager an zahlreichen aufmerksamkeitsstarken Positionen entlang der Rennstrecken präsent sein – von den Startnummern der Athletinnen und Athleten über die Startbereiche bis hin zu Werbeflächen entlang der Rennstrecke und im Zielgelände.

Mit dem unverwechselbaren BWT-Pink setzt der internationale Marktführer für Wassertechnologie auf den Weltcup-Schauplätzen starke Akzente und stärkt seine globale Markenpositionierung.

Engagement im Alpinen Skiweltcup

Windhager unterstreicht mit seinem markanten Rot die Mission des "Reinsten Heizens" und steht für nachhaltige und zukunftsorientierte Heizlösungen – allen voran mit den besten Wärmepumpenlösungen.

"Der alpine Skisport steht für Leistung, Präzision und Innovationskraft auf höchstem Niveau. Genau diese Werte prägen auch BWT und Windhager. Mit unserem Engagement im FIS Alpinen Skiweltcup stärken wir die internationale Positionierung unserer Marken, unterstreichen unsere Mission 'For You and Planet Blue' und nutzen eine Plattform mit hoher internationaler Reichweite in unseren wichtigsten Zielmärkten", sagt Andreas Weissenbacher, CEO von BWT und Windhager.

Mit ihrem Engagement im FIS Alpinen Skiweltcup bauen BWT und Windhager ihre Präsenz im internationalen Sport weiter aus. Die Rennserie eröffnet beiden Unternehmen die Möglichkeit, relevante Zielgruppen in wichtigen Märkten anzusprechen und ihre Marken weiter zu stärken.

Erste Präsenz bereits in Levi

"Mit BWT und Windhager engagieren sich zwei international erfolgreiche Unternehmen im alpinen Skiweltcup. Die Kombination aus globaler Reichweite, emotionalen Erlebnissen und hoher medialer Präsenz macht den Weltcup zu einer idealen Plattform für beide Marken. Unsere erfahrenen Implementierung-Teams werden BWT und Windhager dabei unterstützen, ihr Engagement bestmöglich umzusetzen und zu aktivieren", sagt Michael Witta, Senior Vice President Marketing Sales & Services bei Infront.

Die erste Präsenz erfolgt am 14. November 2026 in Levi. Mit dem Auftakt des FIS Alpinen Skiweltcups beginnt damit eine Saison voller sportlicher Höchstleistungen, internationaler Sichtbarkeit und starker Markenmomente.