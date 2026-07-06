Überraschender Rücktritt im italienischen Slalom-Team

Die italienische Slalom-Spezialistin Celina Haller hat am Sonntag in einem emotionalen Statement ihren Rücktritt aus dem alpinen Skisport bekannt gegeben.

Mit den Worten "It's time to say goodbye" leitete die Südtirolerin ihren Abschiedspost auf Instagram ein. Mit Foto- und Videosequenzen blickte die 26-Jährige auf ihre Karriere zurück und sprach von einer Reise mit "unvergesslichen Höhepunkten und schmerzhaften Tiefpunkten".

Skisport "mein Leben, meine Leidenschaft, mein Zuhause"

Zahlreiche Verletzungen hätten sie nicht nur körperlich, sondern auch mental geprägt. "Ich verabschiede mich mit einer Träne im Auge und einem Lächeln im Gesicht", schrieb die Slalom-Spezialistin. Auch einen emotionalen Tribut an den Skisport beinhaltet der Beitrag: "Du warst mein Leben, meine Leidenschaft und mein Zuhause."

Haller feierte ihr Weltcup-Debüt Ende 2021 und kam in den vergangenen Jahren regelmäßig im Slalom zum Einsatz. In die Punkteränge fuhr sie jedoch nie.

Im Europacup gelangen ihr hingegen mehrere Top-10-Platzierungen, darunter zwei fünfte Plätze. Ihr größter Erfolg war wohl der italienische Junioren-Meistertitel im Slalom 2021.