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ÖSV-Läuferin hört mit 24 Jahren auf

Im April fuhr sie bei den Österreichischen Meisterschaften im Slalom noch auf den starken dritten Rang, nun zieht Kathrin Stock einen Schlussstrich.

ÖSV-Läuferin hört mit 24 Jahren auf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zwei Mal stand Kathrin Stock im Weltcup am Start - nun erklärt die 24-jährige Salzburgerin ihre Ski-Karriere für beendet.

"Danke Schifoan für meine ersten Schwünge und Sprünge, neue Freundschaften, unzählige schöne Erlebnisse und Momente, lehrreiche Zeiten, einfach für alles", erklärt Stock via Instagram.

Zuletzt Dritte bei Österreichischen Meisterschaften

Dabei war die Technik-Spezialistin zuletzt nicht so schlecht in Form, fuhr vergangenen April bei den Österreichischen Meisterschaften im Slalom auf den starken dritten Rang.

Dennoch zieht Stock nun einen Schlussstrich. "Von jetzt an kommen die Genießer-Schwünge", so die 24-Jährige.

Die Salzburgerin darf in ihrer Karriere auf zwei Weltcup-Starts im Slalom zurückblicken. 2024 schaffte sie es jedoch weder in Levi noch in Gurgl in den zweiten Durchgang.

Alle Österreichischen Ski-Meister:innen 2026

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