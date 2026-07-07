Lara Gut-Behrami: Head plant mit Comeback

Mit 48 Weltcupsiegen und unter anderem zwei Gesamtweltcupkugeln zählt Lara Gut-Behrami zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Geschichte.

Eigentlich wollte die mittlerweile 35-jährige Schweizerin ihre Laufbahn am Ende der Saison 2025/26 beenden. Diesen Entschluss fasste sie bevor sie im November 2025 von einem Riss des Kreuzbandes sowie des Innenbandes im linken Knie gestoppt wurde.

Ob sie ihre Karriere nun doch fortsetzt oder Lara Gut-Behrami ihr letztes Weltcuprennen bereits bestritten hat, ist nach wie vor in der Schwebe.

Finale Entscheidung im Juli

"Ich habe erst kürzlich wieder länger mit Lara telefoniert. Sie befindet sich jetzt in der finalen Phase ihrer Reha, möchte Ende Juli wieder auf die Piste gehen und dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht", gibt Head-Rennchef Rainer Salzgeber im "Krone"-Interview ein Update.

Noch sei nichts entschieden, aus Head-Sicht plane man jedoch mit einer Rückkehr der Schweizerin.

Head plant mit Rückkehr

"Wir stehen bei Head bereit", so Salzgeber, entkräftet aber: "Ich muss damit planen, dass sie dabei sein wird. Ob es wirklich so sein wird – ich weiß es nicht. Sie weiß es im Moment einfach selbst nicht."

"Sie muss jetzt einfach einmal auf den Schnee gehen, um zu wissen, ob vom Knie her alles so ist, wie sie es sich vorstellt", erklärt der Österreicher.