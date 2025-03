Fabio Gstrein fährt in Hafjell um den Sieg mit

presented by

Gelingt am Sonntag der erste Sieg der ÖSV-Männer in der laufenden Skiweltcup-Saison?

Fabio Gstrein liegt nach dem ersten Durchgang des Slaloms in Hafjell zumindest in einer guten Position. Dem Tiroler fehlen nach dem ersten Lauf 0,44 Sekunden auf den Halbzeit-Leader Loic Meillard (SUI) - dabei begeht Gstrein in den letzten Toren sogar noch einen Patzer, dennoch reicht es für Zwischenrang drei.

Zweiter nach dem ersten Lauf ist Lucas Pinheiro Braathen (BRA/+0,34 Sek.). Clement Noel ist Vierter (FRA/+0,52 Sek.), Atle Lie McGrath Fünfter (+0,53 Sek.).

Henrik Kristoffersen (NOR), der am Sonntag theoretisch die kleine Kristallkugel im Slalom fixieren könnte, belegt Zwischenrang sechs (+0,84 Sek.).

Angeschlagener Feller scheidet aus

Keine Punkte gibt es am Sonntag für Manuel Feller. Der Tiroler, der gesundheitlich angeschlagen ins Rennen geht, schlägt sich zwar wacker, scheidet jedoch mit anständiger Zwischenzeit wenige Tore vor dem Ziel aus.

Auch für Dominik Raschner gibt es keinen zweiten Durchgang. Er fällt nach nur wenigen Fahrsekunden aus.

Johannes Strolz belegt Rang 13 (+1,77 Sek.), Marco Schwarz Platz 17 (+1,90 Sek.) und Adrian Pertl Rang 20 (+2,07 Sek.). Alle drei kämpfen noch um die Qualifikation fürs Weltcup-Finale.

Gleiches gilt für Michael Matt, er rangiert auf Platz 25 (+2,39 Sek.). Vor ihm qualifiziert sich auch noch Joshua Sturm als 22. (+2,23 Sek.) für den zweiten Lauf.

